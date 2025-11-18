राजस्थान में किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी की भजनलाल सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. कांग्रेस सांसद ने जयपुर तक ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया था. इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां और पार्टी के कई अन्य नेताओं तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सोमवार (17 नवंबर) को किसानों के मुद्दे को लेकर चूरू में ट्रैक्टर रैली निकाली.

कांग्रेस नेताओं का प्लान ट्रैक्टर मार्च के साथ जयपुर कूच का था, लेकिन पुलिस ने रैली को चूरू के रतनपुरा में रोक दिया. बाद में, राहुल कस्वां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में राज्य के कृषि मंत्री से मुलाकात की.

बीमा और खाद-बीज का मुद्दा

कांग्रेस के आह्वान पर सैकड़ों ट्रैक्टरों वाले इस मार्च में चूरू विधायक नरेंद्र बुडानिया, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया और कई स्थानीय नेता शामिल हुए. कस्वां ने कहा कि चूरू और पूरे राजस्थान में किसान गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने विशेषकर 500 करोड़ रुपये के खरीफ-2021 फसल बीमा दावों को खारिज किए जाने का जिक्र किया. उन्होंने फसल बीमा प्रणाली में विसंगतियों का आरोप लगाया.

सांसद ने डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी, एमएसपी टोकन वितरण में अनियमितताओं से किसानों को हो रही परेशानी की बात की.

कृषि मंत्री से की मुलाकात

चुरू में रोके जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल कस्वां और अन्य नेता जयपुर पहुंचे तथा कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा के साथ बैठक कर अपनी मांगों पर चर्चा की. जिस पर मीणा ने जल्द किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा करने की बात और निदान का आश्वासन दिया.

यहां बता दें कि राजस्थान में बीते अंता विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस में नया जोश आ गया है और वो राज्य की बीजेपी सरकार पर दबाब बनाने की रानीति के तहत जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रही है. राहुल कस्वां ने कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो वे दोबारा आन्दोलन खड़ा कर देंगे.