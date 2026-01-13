उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच कई क्षेत्रों में पारा शून्य के करीब पहुंच गया. मौसम विभाग ने सोमवार, 12 जनवरी को जानकारी दी कि राजस्थान के फतेहपुर (सीकर) में पारा शून्य से 0.4 डिग्री नीचे तक गिर गया.

फरीदाबाद और रेवाड़ी सहित NCR में पारा शून्य के करीब पहुंचने से जमीन की सतह पर पाला (बर्फ की परत) जम गया. गुरुग्राम में गाड़ियों के शीशों पर बर्फ जमी दिखी और सूखी घास सख्त हो गई. यह पाला ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में स्पष्ट नजर आया.

ठंड में जकड़ा सीकर जिला

राजस्थान के सीकर जिले में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है. फतेहपुर शेखावाटी में लगातार दूसरे दिन भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा. मौसम विभाग के अनुसार, फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

ठंड का यह प्रकोप पूरे जिले में फैल गया है, जहां सुबह की कोहरे ने दृश्यता को कम कर दिया. कड़ाके की ठंड से पशु-पक्षी और इंसान बेबस नजर आ रहे हैं. सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है, लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे. खेतों में किसान भी काम करने से परहेज कर रहे, जबकि पशुओं को चारा-पानी देने में भारी कठिनाई हो रही.

ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

राजस्थान फिलहाल जबरदस्त ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है. हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान एक बार फिर माइनस में पहुंच गया है. राज्य के 25 से ज्यादा स्कूलों में ठंड और कोहरे की वजह से छुट्टी चल रही है. हल्की बारिश की वजह से मौसम और खराब हो गया है. अगले एक दिन तक मौसम और खराब होने की आशंका जताई गई है.

सामान्य से भीषण शीतसहर की चेतावनी

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज किया गया. मंगलवार को भी कोहरा और शीतलहर जारी रहने का अनुमान है, जहां तापमान 4 से 20 डिग्री के बीच रहेगा. राजस्थान के कई जिलों में तापमान शून्य के करीब रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ. राज्य के कई हिस्सों में रात का तापमान आठ डिग्री से नीचे रहा और भीषण शीतलहर चली.

फतेहपुर के बाद बीकानेर का लूणकरणसर (0.4 डिग्री) और चूरू (1.3 डिग्री) सबसे ठंडे स्थान रहे. श्रीगंगानगर और करौली में भी पारा 1.5 डिग्री के आसपास रहा. कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ और लोग अलाव तापते नजर आए. मौसम विभाग ने अगले एक दिन तक सामान्य से भीषण शीतलहर की चेतावनी देते हुए बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा है.