हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCM भजनलाल शर्मा ने PM मोदी से की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार की लग रहीं अटकलें

CM भजनलाल शर्मा ने PM मोदी से की मुलाकात, कैबिनेट विस्तार की लग रहीं अटकलें

CM Bhajan lal Sharma Met PM Modi: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तीन महीने में ये प्रधानमंत्री से दूसरी मुलाकात है. इससे पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई थी.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार (27 अक्टूबर) को दिल्ली दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात हुई. बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं दीं. साथ ही सरकार की विकास योजनाएं और प्रदेश के राजनितिक हालातों पर भी चर्चा हुई है.

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल शर्मा के बीच करीब 1 घंटे तक लंबी चर्चा हुई. ऐसे में अब इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गईं और कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें लगाई गईं.

3 महीने में दूसरी मुलाकात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तीन महीने में ये प्रधानमंत्री से दूसरी मुलाकात है. इससे पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई थी. वहीं इस मुलाकात के बाद अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार सहित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं. क्योंकि बीते दिनों गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल किया गया था वहीं अब इसी क्रम में राजस्थान मे भी मंत्रिमंडल विस्तार के क़यास लगाए जा रहे हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा?

हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोमवार की मुलाकात में कोई चर्चा नहीं हुई. मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा हुआ है. सीएम भजनलाल शर्मा नाम प्रधानमंत्री मोदी को राज्य में चल रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी है.

आपको बता दें प्रदेश में बीजेपी सरकार को बने करीब दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं ऐसे में कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए जल्द राजनीतिक नियुक्तियों भी की जानी है तो वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश भाजपा के कई नेता संकेत दे चुके हैं. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार काफी समय से हो रहा है लेकिन अब एक बार फिर भजनलाल शर्मा की दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है.

प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम में आने के लिए किया इनवाइट

सूत्रों ने ये भी बताया कि मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को दिसंबर महीने में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्यौता दिया है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 27 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan News Bhajan Lal Sharma
