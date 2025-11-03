हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन, इलाज के दौरान तोड़ा दम

राजस्थान: विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी का निधन, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Jaipur News: वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी 29 अक्टूबर को अपने आवास पर बेहोश मिली थीं. जिसके फौरन बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 11:02 PM (IST)
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का सोमवार (3 नवंबर) को निधन हो गया. इंदिरा देवनानी जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती थी. इलाज के दौरान उन्होंने डॉक्टरों की मौजूदगी में अखिरी सांस ली है.  इस बात की जानकारी उनके पारिवारिक सूत्रों ने दी है.

परिवारिक सूत्रों ने बताया है कि इंदिरा का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था. जहां सोमवार शाम को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है. विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी की मौत से राजनीतिक हल्कों में शोक की लहर दौड़ गई है. 

बेहोश हो गईं थी इंदिरा देवनानी

बता दें, इंदिरा देवनानी 29 अक्टूबर को अपने आवास पर बेहोश मिली थीं. जिसके फौरन बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया था. जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की. रिपोर्ट्स में उन्हें अस्थमा और कई समस्याएं थीं. इसके बाद डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी.

वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी के निधन की खबर सुनते ही तमाम राजनीतिक हस्तियों ने दुख जाहिर किया है. इस बीच राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं ने इंदिरा देवनानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

कब होगा देवनानी की पत्नी का अंतिम संस्कार

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का अंतिम संस्कार मंगलवार (4 नवंबर) को अजमेर के ऋषि घाटी श्मशान घाट में किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. वहीं तमाम राजनीतिक नेताओं का भी आना-जाना शुरू हो गया है. 

बता दें, इंदिरा देवनानी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं. साल 1974 में उन्होंने अजमेर के रहने वाले वासुदेव देवनानी से शादी की थी. फिलहाल वे काफी समय से स्वास्थ संबंधी समस्याओं के चलते बीमार चल रही थीं. बात करें उनके परिवार की तो दो बेटी और एक बेटा है.

Published at : 03 Nov 2025 11:02 PM (IST)
Vasudev Devnani RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
