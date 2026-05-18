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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: विधानसभा के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने किया नए LOGO और द्वारों के नामों का अनावरण

Rajasthan: विधानसभा के 75 साल पूरे, राज्यपाल ने किया नए LOGO और द्वारों के नामों का अनावरण

Rajasthan Assembly News: राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और नामकरण कार्यक्रम में भाग लिया. इसमें 13 द्वारों का नामकरण किया गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 May 2026 10:43 PM (IST)
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राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार (18 मई) को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और नामकरण कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम के दौरान विधानसभा भवन के 13 द्वारों का नामकरण भी किया गया. इनमें कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्प द्वार, बृज द्वार, शेखावाटी द्वार, वागड़ द्वार और मेवाड़ द्वार नाम शामिल हैं.

राजस्थान विधानसभा का इतिहास हमेशा से रहा गौरवपूर्ण 

अपने संबोधन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नव निर्मित प्रतीक चिन्ह राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है और राजस्थान विधानसभा का इतिहास हमेशा गौरवपूर्ण रहा है. राज्यपाल ने प्रतीक चिन्ह में शामिल राज्य पुष्प रोहिड़ा, खेजड़ी और विधानसभा भवन की छवियों की विशेष चर्चा की. उन्होंने कहा कि यह राजस्थान के लोगों की जीवटता, संघर्षशीलता और विषम परिस्थितियों में भी उत्सवधर्मिता से जीवन जीने की भावना को दर्शाता है.

उन्होंने खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष बताते हुए खेजड़ली बलिदान की भी चर्चा की और कहा कि यह राज्य की वृक्ष संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है. वहीं रोहिड़ा पुष्प को समन्वय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया.

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नेता प्रतिपक्ष के पहले मुख्यमंत्री का नाम भूलने पर लगे ठहाके

कार्यक्रम के दौरान एक रोचक क्षण भी देखने को मिला, जब राज्यपाल ने अचानक सवाल किया कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे. विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इसका सही जवाब नहीं दे पाए. बाद में राज्यपाल ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा कि 'आपकी ही नाम राशि के टीकाराम पालीवाल थे'. जिसके बाद पीछे से आवाज आई अगले मुख्यमंत्री भी टीकाराम जूली ही होंगे, जिसे सुनकर कार्यक्रम में ठहाके गूंज उठे.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 18 May 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
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