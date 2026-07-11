UP विधानसभा चुनाव में होने जा रही है इस दल की एंट्री, गठबंधन नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेगी पार्टी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक और दल की एंट्री होने जा रही है. दरअसल जयपुर में पूर्व सांसद और राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि यदि बातचीत सफल रहती है तो राष्ट्रीय परिवर्तन दल गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

वहीं, अगर किसी तरह का समझौता नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं.

डीपी यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाली कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में है और गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है.

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यूपी को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा जाएगा

उन्होंने यह भी कहा कि जिस पार्टी के साथ उनकी सहमति बनेगी, उसके सामने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा जाएगा. उनका दावा है कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश विकास के मामले में पीछे रह गया है. यदि राज्य का पुनर्गठन कर चार हिस्से किए जाते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी और विकास की गति तेज होगी.

डीपी यादव के बयान से यह भी संकेत मिले कि उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ भी जा सकती है. हालांकि उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की और कहा कि अंतिम फैसला बातचीत पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्या बोले डीपी यादव?

राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले पर भी डीपी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए इसकी न्यायिक या सीबीआई जांच कराने की मांग की. उनका कहना था कि इस मामले से करोड़ों राम भक्तों का विश्वास आहत हुआ है और लोगों के मन में कई सवाल खड़े हुए हैं.

उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल जांच होनी चाहिए तथा ट्रस्ट से जुड़े जिन लोगों की भूमिका सामने आए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और लोगों का भरोसा कायम रहे.

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