INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभरतपुर व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 25-25 हजार के दो इनामी शूटर गिरफ्तार

भरतपुर व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 25-25 हजार के दो इनामी शूटर गिरफ्तार

Bharatpur News: भरतपुर व्यापारी हत्याकांड में पुलिस ने बुलंदशहर से 25-25 हजार के दो इनामी शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस पर फायरिंग में थानाधिकारी की जान बुलेटप्रूफ जैकेट से बच गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Jul 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भरतपुर में व्यापारियों पर हुई सनसनीखेज फायरिंग और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के गृह जिले में हुई इन वारदातों के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 25-25 हजार रुपये के दो इनामी शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए, जबकि थानाधिकारी की जान उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचा ली.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण उर्फ बॉबी और बलराम उर्फ बल्लू के रूप में हुई है. दोनों पर चिकसाना क्षेत्र में कारोबारी प्रमोद मित्तल पर फायरिंग और सेवर इलाके में बर्तन व्यापारी चंद्रभान की हत्या का आरोप है. इन घटनाओं के बाद पूरे भरतपुर में दहशत फैल गया था और व्यापारियों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी.

Rajasthan News: राजस्थान में UCC पर जनसुनवाई शुरू, कांग्रेस ने किया बायकॉट, मानसून सत्र में आ सकता है बिल

400 CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का सुराग जुटाया. पहले एक आरोपी महेश को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस टीम बुलंदशहर पहुंची और दोनों मुख्य आरोपियों को दबोचने में सफल रही.

पुलिस पर फायरिंग, बुलेटप्रूफ जैकेट से बची थानाधिकारी की जान

पुलिस के अनुसार, भरतपुर लाते समय आरोपियों ने भागने की कोशिश की. इसी दौरान प्रवीण ने कथित रूप से सरकारी पिस्टल छीनकर थानाधिकारी बृजेश कुमार मीणा पर दो राउंड फायरिंग कर दी. एक गोली उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए प्रवीण के पैर में गोली मारकर उसे काबू किया. वहीं भागने की कोशिश कर रहे बलराम के पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया.

दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में भरतपुर और आसपास के जिलों में हुई अन्य आपराधिक वारदातों से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.

Marwar News: मारवाड़ की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजरी को मिला GI टैग, दुनिया भर में चमकेगी पहचान

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 11 Jul 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Rajsthan News Bharatpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
भरतपुर व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 25-25 हजार के दो इनामी शूटर गिरफ्तार
भरतपुर व्यापारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, 25-25 हजार के दो इनामी शूटर गिरफ्तार
राजस्थान
UP विधानसभा चुनाव में होने जा रही है इस दल की एंट्री, गठबंधन नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेगी पार्टी
UP विधानसभा चुनाव में होने जा रही है इस दल की एंट्री, गठबंधन नहीं तो 100 सीटों पर लड़ेगी पार्टी
राजस्थान
Rajasthan News: राजस्थान में UCC पर जनसुनवाई शुरू, कांग्रेस ने किया बायकॉट, मानसून सत्र में आ सकता है बिल
राजस्थान में UCC पर जनसुनवाई शुरू, कांग्रेस ने किया बायकॉट, मानसून सत्र में आ सकता है बिल
राजस्थान
Marwar News: मारवाड़ की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजरी को मिला GI टैग, दुनिया भर में चमकेगी पहचान
मारवाड़ की 200 साल पुरानी जोधपुरी मोजरी को मिला GI टैग, दुनिया भर में चमकेगी पहचान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप
मध्य प्रदेश
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से बवाल, BJP जिलाध्यक्ष समेत पूरी टीम ने दिया सामूहिक इस्तीफा
विश्व
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
ट्रंप की जान को खतरा या नेतन्याहू का मास्टरस्ट्रोक? जानें क्यों ईरान पर US फाइटर जेट्स बरसाने लगे बारूद
बॉलीवुड
राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में 3 महीने की सजा, पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव पर भी लगा जुर्माना, नहीं भरा तो काटनी होगी जेल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
महाराष्ट्र
Mumbai News: मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
मुंबई में मराठी साइनबोर्ड पर सख्ती, 10 लाख से प्रतिष्ठानों की जांच; नियम तोड़ने पर लगा जुर्माना
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget