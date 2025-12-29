अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगाते हुए. सरकार से मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि इस मामले में स्पष्टीकरण जरूरी है. वहीं अब इसके बाद कांग्रेस ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है.

अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा नए सिरे से तय किए जाने के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 नवंबर के फैसले में दिए गए निर्देशों को स्थगित रखा जाएगा. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण आवश्यक हैं. बता दें उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था.

अरावली मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में आंदोलन किए थे अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, अरावली मामले में कोर्ट ने जनता की मंशा के अनुरूप फैसला दिया है, जिसके बाद एक बार फिर देश की जनता का कोर्ट के प्रति विश्वास बढ़ा है.

सुप्रीम कोर्ट के प्रति बढ़ा विश्वास- डोटासरा

डोटासरा ने आगे कहा की फैसले से आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास और बढ़ा, सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर रोक लगा दी, अदालत ने जनता की आवाज को सुना, पूरी कांग्रेस ने इसको लेकर जोरदार आंदोलन किया था, कोर्ट के फैसले के बाद हम अपना आंदोलन अभी स्थगित करते है, हमें उम्मीद है आगे कोर्ट जनभावना के तहत ही कोई फैसला करेगा.

कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का आंदोलन स्थगित

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद राजस्थान कांग्रेस की घोषणा सामने आयी है जिसमें उन्नाव रेप केस और अरावली को लेकर जारी आंदोलन स्थगित की घोषणा की गई है, पीसीसी चीफ डोटासरा ने आंदोलन स्थगित करने का एलान किया है,डोटासरा ने कहा कांग्रेस ने दोनों मुद्दों पर जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी.