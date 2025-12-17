राजस्थान में तेंदुओं की अनोखी दोस्ती, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ अठखेलियां, वीडियो वायरल

राजस्थान के पाली जिले से वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. जिले के बाली उपखंड क्षेत्र के सेना ग्राम की पहाड़ियों में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को दो वयस्क लेपर्ड्स (तेंदुओं) के बीच अठखेलियां और मस्ती देखने को मिली. इस दुर्लभ दृश्य को पर्यटकों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मंगलवार (16 दिसंबर) को जब पर्यटक सेना ग्राम क्षेत्र में लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठा रहे थे, तभी पहाड़ी की ग्रेनाइट चट्टानों पर दो वयस्क लेपर्ड नजर आए. दोनों लेपर्ड एक-दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते दिखे. देखते ही देखते उनके बीच 'दोस्ताना' गुत्थमगुत्था शुरू हो गई. वे एक-दूसरे पर गुर्राते और कूदते-फांदते नजर आए. पर्यटकों के लिए यह अनुभव बेहद रोमांचक रहा क्योंकि जंगल में ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं.

दिखी मादा लेपर्ड की झलक

पर्यटकों ने इस नजारे को बिना शोर मचाए शांति से रिकॉर्ड किया. वायरल वीडियो में दोनों वयस्क नर लेपर्ड्स की मस्ती के पीछे एक मादा लेपर्ड की भी हल्की सी झलक दिखाई दी है. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ियों पर इस तरह की गतिविधियां लेपर्ड्स के आपसी व्यवहार और क्षेत्र के प्रति उनकी सहजता को दर्शाती हैं.

लेपर्ड्स का गढ़ है बाली और जवाई क्षेत्र

उल्लेखनीय है कि पाली जिले का बाली और जवाई बांध क्षेत्र दुनिया भर में लेपर्ड्स (तेंदुओं) के गढ़ के रूप में विख्यात है. यहाँ की प्राचीन ग्रेनाइट पहाड़ियां और प्राकृतिक गुफाएं तेंदुओं के रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानी जाती हैं.

इंसान और वन्यजीव का मेल

यह क्षेत्र दुनिया भर में इंसान और तेंदुओं के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Co-existence) की मिसाल पेश करता है. लेपर्ड्स की बढ़ती साइटिंग्स के कारण यहाँ वाइल्डलाइफ टूरिज्म काफी तेजी से फल-फूल रहा है.