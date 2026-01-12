जयपुर: मोदी से लेकर पुतिन तक, मकर संक्रांति को लेकर लोगों को भा रही नेताओं के चेहरे वाली पतंग

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति को लेकर अभी से पतंगबाजी की धूम मची हुई है. आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से गुलजार है. खास और अनूठी थीम पर तैयार की गई पतंगे उड़ान भर रही हैं. साथ ही नेताओं के चेहरे के साथ तैयार की गई खास पतंगे लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. नेताओं और दूसरे सेलिब्रिटीज के मुखौटों वाली पतंगें तीन-चार दिन में तैयार होती हैं. इन पर बारह से पंद्रह सौ रुपये का खर्च आता है. सेलिब्रिटीज के कट-आउट के आकार की यह पतंगे जब आसमान में उड़ान भरती हैं तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है.

शहर में रहती है पतंगबाजी की धूम

जयपुर शहर का हांडीपुरा इलाका पतंगों का बड़ा बाजार है. यहां पतंगों की छोटी-बड़ी तकरीबन पांच सौ दुकानें हैं. धार्मिक शहरों में मकर संक्रांति के मौके पर लोग पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं. तिल और दूसरी वस्तुओं का दान करते हैं, लेकिन जयपुर में इस मौके पर पतंगबाजी की धूम रहती है.

करीब हफ्ते भर तक जगह-जगह पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है. तकरीबन हर घर से पतंग उड़ाई जाती है. कारोबारी तीन से चार महीने पहले से ही पतंगे तैयार कराना शुरू कर देते हैं.

मकर संक्रांति को लेकर तैयार की जाती हैं पतंगे

जयपुर में इस बार भी मकर संक्रांति पर कई खास किस्म की पतंगे तैयार कराई गई हैं. कहीं देशभक्ति की थीम पर आधारित पतंगें बिक रही हैं, तो कहीं कार्टून कैरेक्टर पर आधारित. कहीं रंग-बिरंगी और खास डिजाइन की पतंगे बिक रही हैं तो कुछ कारोबारियों ने नेताओं और दूसरी नामचीन हस्तियों के मुखौटों वाली आदमकद आकार की स्पेशल पतंगे तैयार कराई हैं.

हांडीपुरा बाजार में ये खास पतंगे सिर्फ अब्दुल गफूर अंसारी के कारखाने में ही तैयार की जाती हैं. सेलिब्रिटीज की ये पतंगे खास कागज से तैयार की जाती हैं. ऊपर की तरफ मुखौटा लगाया जाता है. नेता जिस तरह का यानी लुक और जिस रंग की ड्रेस पहनते हैं, पतंग में भी उन्हें वही ड्रेस पहनाई जाती है.

कारखाने में तैयार हैं कई नेताओं की पतंगे

इस कारखाने में जिन प्रमुख नेताओं की पतंगे तैयार की गई है, उनमें पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, देवेंद्र फडणवीस, भगवंत सिंह मान, भजनलाल शर्मा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी जैसे नाम शामिल हैं.

मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाम की पतंग भी खूब पसंद की जा रही है. पतंगों के शौकीन अब्दुल गफूर अंसारी के मुताबिक वह इन पतंगों को खास तौर पर लोगों को गिफ्ट करने के लिए तैयार करते हैं.

जो लोग खास ऑर्डर पर इन्हें बनवाते हैं, उनके लिए भी इन्हें तैयार कराए जाते हैं. उनके मुताबिक इसका काम इतना बारीक होता है कि जरा सी भी गलती होने पर ये पतंगें फिर आसमान में उड़ान नहीं भर पातीं.