हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर के ऑटो चालक रणजीत को फ्रांस की सारा से हुआ इश्क, पढ़ें दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी

जयपुर के ऑटो चालक रणजीत को फ्रांस की सारा से हुआ इश्क, पढ़ें दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी

Rajasthan News: ये कहानी शुरू होती है 13 साल पहले जब सारा फ्रांस से राजस्थान घूमने आती हैं. इस दौरान उसकी मुलाक़ात ऑटो ड्राइवर रणजीत से होती है. इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो जाता है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

यह प्रेम कहानी जयपुर के ऑटो ड्राइवर की है जो न तो ठीक से इंग्लिश बोल पाता और न ही कोई ज्यादा पढ़ा-लिखा है. इसके बावजूद उसके ऑटो से शुरू हुई प्यार की कहानी सात समंदर पार फ्रांस तक जा पहुंची. कहते हैं प्यार के लिए कोई सरहद नहीं होती. चाहे कितने ही समंदर पार करने पड़े, प्यार अपनी हद तक चला ही जाता है. यह प्यार की कहानी इतनी आसान भी ना थी, लेकिन इनके प्यार की गहराई के आगे सब कुछ बौना नजर आया. यह कहानी राजस्थान के रणजीत सिंह की है, जो कि राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी तरफ फ्रांस की सारा हैं.

13 साल पहले शुरू हुई थी यह प्रेम कहानी

ये कहानी शुरू होती है 13 साल पहले जब सारा फ्रांस से राजस्थान घूमने आती हैं. इस दौरान उसकी मुलाकात ऑटो ड्राइवर रणजीत से होती है. दोनों कई दिनों तक एक साथ यात्रा करते हैं और अलग-अलग जगह पर घूमने जाते हैं. इस दौरान दोनों के बीच आंखों ही आंखों में मोहब्बत का इकरार होने लगता है. 

लेकिन दोनों ही एक-दूसरे को कुछ कह नहीं पाते. कहानी आगे बढ़ती है और आखिर वो दिन आ जाता है जब सारा को फिर से फ्रांस लौटना पड़ता है. अब ये मोहब्बत की कहानी और भी रोचक हो जाती है. अब न तो एक-दूसरे को देख सकते हैं और न ही बात कर सकते हैं. क्योंकि दोनों के बीच दूरी काफी हो गई थी.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत

रणजीत और सारा का प्यार किसी कहानी से कम नहीं है. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से बात करना शुरू कर दिया. उस दौर में व्हाट्सऐप नहीं हुआ करता था, तो Skype और इंटरनेट के अन्य साधनों का इस्तेमाल किया.

इस तरह कहानी बढ़ती गई और सारा और रणजीत दोनों एक-दूसरे के प्यार में पागल हुए जा रहे थे. अब बात शादी तक आ चुकी थी, लेकिन सारा का परिवार एक दसवीं फेल, ऑटो ड्राइवर से सारा की शादी नहीं करवाना चाहते थे. फिर भी सारा ने हिम्मत नहीं हारी. 

सारा ने रणजीत को बुलाया फ्रांस

सारा ने जैसे-तैसे रणजीत सिंह को फ्रांस बुला लिया और वहां पर दोनों ने शादी कर ली. अब दोनों पिछले 13 साल से एक साथ क्रिसमस और दिवाली मनाते हैं. अब इनके दो बच्चे भी हैं. रणजीत ने बताया कि लोग कहते थे कि छोड़कर चली जाएगी, लेकिन हम पिछले 13 सालों से एक साथ हैं. प्यार किसी तरह का भेद नहीं करता. जब प्यार सच्चा होता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 12 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs NZ: कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
Advertisement

वीडियोज

Trump क्यों खरीदना चाहता है Greenland? | $1.5 Trillion का Geopolitical Game | Paisa Live
'AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए'- Devkinandan | Social Issue | Breaking
Drung Waterfall: बर्फबारी में झरना बन गया बर्फ का किला, पर्यटकों ने लिया आनंद | Jammu-Kashmir
चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट पर SC का नोटिस | Breaking News |
International Kite Festival में देश-विदेश के पतंगबाजों का धमाल | Ahmedabad | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs NZ: कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
शिक्षा
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget