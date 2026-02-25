जयपुर: करणी सेना ने UGC को लेकर खोला मोर्चा, PM मोदी के अजमेर दौरे के विरोध का किया ऐलान

जयपुर में राजपूत करणी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. करणी सेना ने शनिवार (28 फरवरी) को पीएम नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे के विरोध का ऐलान किया है. यूजीसी के नियमों में बदलाव किए जाने के विरोध में पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचकर करणी सेना के कार्यकर्ता विरोध करेंगे.

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इस विरोध का ऐलान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मकराना ने कहा कि करणी सेना के कार्यकर्ता शनिवार (28 फरवरी) को अजमेर पहुंचेंगे. वहां पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाकर उन्हें काले झंडे दिखाने का काम करेंगे.

काले झंडे दिखाकर करेंगे पीएम मोदी का विरोध

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ऐलान में कहा कि उनके कार्यकर्ता पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने के साथ नारेबाजी कर अपना विरोध जताएंगे. मकराना के मुताबिक सवर्ण समाज यूजीसी के नियमों में बदलाव किए जाने के खिलाफ है.

मकराना ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे वापस नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि जब तक इस नियम को सरकार वापस नहीं लगी तब तक करणी सेना और सवर्ण समाज का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

अजमेर पहुंचेंगे करणी सेना के कार्यकर्ता

उनके मुताबिक सैकड़ो की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता अजमेर पहुंचेंगे. इस विरोध के जरिए पीएम मोदी तक यह बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी के नियमों में बदलाव को लेकर सवर्ण समाज कितने गुस्से में है.

अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के मुताबिक 28 फरवरी के बाद 8 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिसमें देशभर से सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे होकर अपना विरोध जताएंगे. उन्होंने बताया कि वे बीजेपी और उसकी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे,

उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर सरकार ने नियमों में किए गए बदलाव को पूरी तरह वापस नहीं लिया तो हम मोदी रोल बैक का नारा देंगे. सवर्ण समाज बीजेपी की सरकारों को मजा चखाने का काम करेगा.