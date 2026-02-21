जोधपुर: दो बेटियों की शादी की रस्मों से घर में थीं खुशियां, अचानक दोनों बहनों की हो गई मौत!

जोधपुर सूरसागर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया. बीती रात एक खुशहाल घर में जहां दो बहनों की शादी की तैयारी हो रही थी. मेहंदी रचाई जा रही थी, नाच-गाना चल रहा था और देखते ही देखते वहां अचानक मातम का माहौल छा गया. दोनों बहनों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या थी या हत्या?

जानकारी के अनुसार, घर के चारों तरफ खुशी का माहौल था. मेहंदी की रस्म हो रही थी और नाच-गाने की आवाजें गूंज रही थीं. लेकिन उसी रात लगभग 3 बजे परिवार को यह सूचना मिली की दोनों बहनों की मौत हो गई. सुबह 5 बजे इस घटना की जानकारी उनके मामा को दी गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. मामा ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचित करने में देरी की गई और घटना को छुपाने की कोशिश की गई.

पहले ही हो चुकी थी दोनों बहनों की सगाई

मृतक बहनों के मामा ने मोर्चरी के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मौत सामान्य नहीं लगती. दोनों बहनों की सगाई पहले हो चुकी थी, लेकिन अचानक सगाई तोड़ी गई और फिर नए स्थान पर शादी की तैयारी हो रही थी. यह बदलाव उनकी खुशी में खलल डाल रहा था. मामा ने यह भी आशंका जताई कि शायद किसी ने उन्हें जहर दिया हो.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

सूरसागर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. यह मामला जैसे-जैसे सामने आ रहा है, क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार दोनों बहनों की मौत का असली कारण क्या था. क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश छिपी हुई है. मामले में जांच जारी है और क्षेत्र के लोग और परिवार के सदस्य न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं.

