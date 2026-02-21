हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: दो बेटियों की शादी की रस्मों से घर में थीं खुशियां, अचानक दोनों बहनों की हो गई मौत! मचा हड़कंप

जोधपुर: दो बेटियों की शादी की रस्मों से घर में थीं खुशियां, अचानक दोनों बहनों की हो गई मौत! मचा हड़कंप

Rajasthan News: सूरसागर क्षेत्र में शादी की खुशियों के बीच दो बहनों की संदिग्ध मौत हो गई. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 09:56 PM (IST)
Preferred Sources

जोधपुर सूरसागर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया. बीती रात एक खुशहाल घर में जहां दो बहनों की शादी की तैयारी हो रही थी. मेहंदी रचाई जा रही थी, नाच-गाना चल रहा था और देखते ही देखते वहां अचानक मातम का माहौल छा गया. दोनों बहनों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या थी या हत्या?

जानकारी के अनुसार, घर के चारों तरफ खुशी का माहौल था. मेहंदी की रस्म हो रही थी और नाच-गाने की आवाजें गूंज रही थीं. लेकिन उसी रात लगभग 3 बजे परिवार को यह सूचना मिली की दोनों बहनों की मौत हो गई. सुबह 5 बजे इस घटना की जानकारी उनके मामा को दी गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया. मामा ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचित करने में देरी की गई और घटना को छुपाने की कोशिश की गई.

पहले ही हो चुकी थी दोनों बहनों की सगाई

मृतक बहनों के मामा ने मोर्चरी के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मौत सामान्य नहीं लगती. दोनों बहनों की सगाई पहले हो चुकी थी, लेकिन अचानक सगाई तोड़ी गई और फिर नए स्थान पर शादी की तैयारी हो रही थी. यह बदलाव उनकी खुशी में खलल डाल रहा था. मामा ने यह भी आशंका जताई कि शायद किसी ने उन्हें जहर दिया हो.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

सूरसागर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. यह मामला जैसे-जैसे सामने आ रहा है, क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार दोनों बहनों की मौत का असली कारण क्या था. क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश छिपी हुई है. मामले में जांच जारी है और क्षेत्र के लोग और परिवार के सदस्य न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं.

ये भी पढ़िए- दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
CRIME Jodhpur News POLICE RAJASTHAN NEWS Sursagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर: दो बेटियों की शादी की रस्मों से घर में थीं खुशियां, अचानक दोनों बहनों की हो गई मौत! मचा हड़कंप
जोधपुर: दो बेटियों की शादी की रस्मों से घर में थीं खुशियां, अचानक दोनों बहनों की हो गई मौत!
राजस्थान
दिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत
दिनदहाड़े ‘हाथी’ हुआ गायब! भारी-भरकम हाथी को ले जाने के लिए खूब करनी पड़ी मशक्कत
राजस्थान
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की बहस पर बवाल, सदन दो बार स्थगित
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की बहस पर बवाल, सदन दो बार स्थगित
राजस्थान
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
राजस्थान में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 31 लाख से ज्यादा वोटर घटे
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, CCS को भेजा जाएगा नोट, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
भारत में ही बनेंगे राफेल फाइटर जेट, रक्षा मंत्रालय ने कसी कमर, कब तक शुरू हो जाएगा काम?
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
क्रिकेट
PAK vs NZ: आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम, यहां जानें
आज रद्द होने पर दोबारा होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच? क्या बारिश के लिए है रिजर्व डे का नियम
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
50%, 25%, 18% या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझें
50, 25, 18 या फिर 10%... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत से कितना टैरिफ वसूलेंगे ट्रंप?
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव स्थगित, 28 फरवरी को होना था मतदान, क्यों लिया गया यह फैसला?
हेल्थ
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को कैसे करें कंट्रोल? जानिए 3 आसान लाइफस्टाइल बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget