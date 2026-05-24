पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर भड़की BJP, जोधपुर में राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन

केरल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. इसके विरोध में शनिवार (23 मई) को बीजेपी जोधपुर ग्रामीण दक्षिण के तत्वावधान में एक जोरदार प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया.

बीजेपी जोधपुर ग्रामीण दक्षिण के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया. कार्यकर्ताओं ने पावटा बी रोड से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक एक विशाल विरोध रैली निकाली. दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.

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जिलाध्यक्ष ने गले में पहना 'जूतों की माला' वाला पोस्टर

इस प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा और ध्यान खींचने वाला दृश्य भी देखने को मिला. जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने अपने गले में राहुल गांधी का एक पोस्टर टांग रखा था, जिस पर जूतों की माला पहनाई गई थी. इस तरह से विरोध मार्च में शामिल होना वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहा.

'पीएम और गृह मंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं'

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए त्रिभुवन सिंह भाटी ने सख्त लहजे में कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता की ऐसी अभद्र टिप्पणी को बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है. भाटी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी राष्ट्रहित और संगठन की मर्यादा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और कांग्रेस के इस रवैये का लोकतांत्रिक तरीके से कड़ा विरोध जारी रखेगी. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने संगठन की एकजुटता और अनुशासन को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बताया.

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