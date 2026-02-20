जालोर में प्राइवेट स्कूल की दीवार ढही, पास खेल रही 6 साल की मासूम मलबे में दबी, मौके पर मौत

राजस्थान के जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के बावतरा स्थित एक निजी विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया. स्कूल परिसर में खेल रही एक मासूम बच्ची पर अचानक दीवार गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान के जालौर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के बावतरा गांव में स्थित एक निजी विद्यालय में गुरुवार (19 फरवरी) को दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां एक मासूम बच्ची स्कूल परिसर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान विद्यालय परिसर की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और बच्ची उसके नीचे दब गई.

दीवार गिरते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई. स्कूल स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्ची को मलबे से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और परिजन भी मौके पर पहुंच गए. गंभीर हालत में बच्ची को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं.

दीवार पर बल्लियां लगाकर बनाया गया था कमरा

स्कूल में सीमेंट और ईंटों की दीवार के ऊपर बांस की बल्लियां लगाकर उस पर तिरपाल डालकर कमरा बनाया गया था. बच्ची स्कूल परिसर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी अचानक दीवार भरभराकर ढह गई और बच्ची ईटों के नीचे दब गई. घटना बावतरा गांव स्थित मरूधर शिक्षण संस्था में शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे हुई.

6 साल की छात्रा प्रीति दूसरी क्लास में पढ़ती थी. यह दीवार विद्यालय परिसर में क्लासरूम के लिए बने शेड की थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्ची स्कूल परिसर में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. तभी अचानक दीवार भरभराकर ढह गई और वह उसकी चपेट में आ गई.

दीवार गिरने की वजह का नहीं चला पता

घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई. सूचना मिलते ही सायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बच्ची की मौत की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल छा गया है.

प्रारंभिक रूप से दीवार गिरने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस विद्यालय प्रबंधन से पूछताछ कर रही है और निर्माण की गुणवत्ता सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि कहीं लापरवाही या रखरखाव में कमी तो हादसे की वजह नहीं बनी.

प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने विद्यालयों की भवन सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.