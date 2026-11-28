राजस्थान के आदिवासी बहुल वागड़ क्षेत्र में जिला परिषद और उप जिला प्रमुख चुनाव के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इस बीच डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने BAP और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने BAP की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नेता अब बीजेपी के करीब नजर आ रहे हैं. वहीं, उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की लाइन से हटकर मतदान करने वाले सदस्यों पर भी उन्होंने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

गणेश घोघरा ने BAP नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि 'कमल और कांग्रेस को एक बताने वाले अब खुद कमला भाई बन गए हैं.' घोघरा का कहना है कि जो लोग पहले बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताते थे, आज उनकी अपनी राजनीतिक भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने भील प्रदेश, आरक्षण और आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर BAP के रुख पर भी सवाल उठाए.

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BAP नेताओं पर बीजेपी और RSS से नजदीकी का आरोप

विधायक गणेश घोघरा ने आरोप लगाया कि BAP के नेता पहले किसी भी राजनीतिक दल के साथ समझौता नहीं करने और अपने दम पर आदिवासी समाज के हितों की लड़ाई लड़ने की बात करते थे. लेकिन अब राजनीतिक घटनाक्रम में उनकी भूमिका कुछ अलग दिखाई दे रही है.

घोघरा ने दावा किया कि BAP नेताओं का पर्दे के पीछे RSS और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क रहा है. उन्होंने कहा कि जनता के बीच भील प्रदेश और आरक्षण जैसे मुद्दों को उठाकर राजनीतिक माहौल बनाया गया, लेकिन अब पार्टी की गतिविधियों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों का जवाब देगी. हालांकि, BAP और बीजेपी की ओर से विधायक के इन आरोपों पर उनका पक्ष सामने आना बाकी है.

समानता मंच और दिग्विजय सिंह चुंडावत को लेकर भी उठाए सवाल

गणेश घोघरा ने समानता मंच के संस्थापक दिग्विजय सिंह चुंडावत को लेकर भी आपत्ति जताई. उन्होंने BAP की ओर से चुंडावत को अपने साथ लेने पर सवाल उठाते हुए डूंगरपुर के पुराने सामाजिक और राजनीतिक विवादों का जिक्र किया.

घोघरा ने आरोप लगाया कि कॉलेज के समय से लेकर 2 अप्रैल के आंदोलन तक आदिवासी हितों और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जिन लोगों की भूमिका विवादित रही, आज उन्हीं लोगों को BAP अपने साथ लेकर चल रही है.

उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अधिकारों की बात करने वाले राजनीतिक दलों को अपने पुराने रुख और वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों पर भी जवाब देना चाहिए. उनके मुताबिक, राजनीति में किसी भी दल की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए.

पंचायत प्रतिनिधियों को धमकाने का भी लगाया आरोप

विधायक घोघरा ने पंचायत प्रतिनिधियों पर कथित दबाव बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिनिधियों को जांच कराने और वसूली जैसी कार्रवाई की धमकियां दिए जाने की शिकायतें सामने आई हैं.

घोघरा ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी और वे खुद पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं. किसी भी जनप्रतिनिधि को डराने या दबाव में लेने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार मिलना चाहिए. राजनीतिक विरोध के चलते किसी को निशाना बनाना ठीक नहीं है.

डूंगरपुर जिला परिषद के उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी देखने को मिल रही है. चुनाव के दौरान कांग्रेस सदस्य कन्हैया लाल ने पार्टी लाइन से अलग जाकर BAP प्रत्याशी को समर्थन दिया था. इस घटनाक्रम पर गणेश घोघरा ने नाराजगी जताई है.

उन्होंने कहा कि संबंधित सदस्य ने संगठन और जिलाध्यक्ष की अनुमति के बिना यह कदम उठाया है. पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है. घोघरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. कमेटी घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. इसके बाद रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को भेजी जाएगी.

घोघरा ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर संबंधित जनप्रतिनिधि के साथ-साथ इस घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका पर भी फैसला लिया जाएगा. यानी कांग्रेस अब इस मामले में सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि संगठन स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है.

BAP पर हमला बोलने के साथ ही गणेश घोघरा ने कांग्रेस के आदिवासी हितों से जुड़े कामों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वे पहले भी कांग्रेस के साथ थे, आज भी कांग्रेस के साथ हैं और आगे भी पार्टी के साथ रहेंगे.

घोघरा ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार देने के लिए काम किया है. वनाधिकार पट्टे और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और विकास के लिए कांग्रेस सरकारों के समय कई महत्वपूर्ण काम हुए. घोघरा ने सवाल उठाया कि जिन संस्थानों और सुविधाओं का लाभ लेकर आज कई लोग आगे बढ़े हैं, वही लोग अब पुराने विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं.

2028 के विधानसभा चुनाव पर भी नजर

डूंगरपुर जिला परिषद और उप जिला प्रमुख चुनाव के बाद वागड़ की राजनीति में कांग्रेस, BAP और बीजेपी के बीच खींचतान बढ़ती दिखाई दे रही है. कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने जहां BAP की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए हैं, वहीं अपनी पार्टी के भीतर क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्यों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है.

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घोघरा ने वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जनता राजनीतिक दलों के कामकाज और उनके रुख का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी.

फिलहाल, इस पूरे मामले में BAP और बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार है. वहीं, कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी क्या कदम उठाती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी. जिला परिषद चुनाव के बाद शुरू हुआ यह सियासी विवाद आने वाले दिनों में वागड़ की राजनीति को और गरमा सकता है.