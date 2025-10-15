राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को एसी बस में आग लगने से बीस लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी. घायलों का हाल जानने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि घायलों और पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी. खुद सीएम भजनलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अस्पताल के फोटो और मैसेज पोस्ट किए.

हादसा जैसलमेर जोधपुर हाइवे पर हुआ था, शुरूआती जांच में आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है, जबकि बस में 50 लोग सवार थे. आग ने भयंकर रूप ले लिया था, इसलिए बस में फंसे लोगों को नहीं अचा पाया गया था.

भजनलाल शर्मा का पोस्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात घायलों का हाल जानने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, यहां उन्होंने घायलों का हाल जाना. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ‘जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की. डॉक्टरों से उनके उपचार की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के बाद, मैंने उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता और सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मैं ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.’

पीएम-राष्ट्रपति ने जताया दुख

बता दें कि इस दुखद हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुःख जताया और घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए. पीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायत का ऐलान भी किया गया है.

तीन बजे जैसलमेर से चलती थी बस

एसी बस हाफ्द्सा जैसलमेर के गांव थईयात के पास हुआ, बस रोजाना तीन बजे जैसलमेर से निकलती है, लेकिन अभी मजाह बीस किलोमीटर ही गयी थी कि अचानक आग का गोला बन गयी. स्थानीय ग्रामीणों ने फौरन ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, ग्रामीणों की मदद से कई लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया, लेकिन जोलोग आग की लपटों में घिर गए वो नहीं निकल पाए.