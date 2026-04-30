जयपुर में उधार को लेकर बवाल, दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, CCTV में कैद वारदात

जयपुर में एक मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. शहर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में एक सब्जी विक्रेता को उधार में सब्जी देने से मना करना भारी पड़ गया. इस बात से नाराज होकर करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकानदार पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा.

घटना सोमवार (27 अप्रैल) की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक दुकानदार से उधार में सब्जी मांग रहे थे. दुकानदार ने उधार देने से मना किया तो उनके बीच कहासुनी हो गई. थोड़ी ही देर में युवक गुस्से में आ गए और दुकान में घुसकर दुकानदार पर हमला कर दिया. हमलावरों ने दुकानदार को लात-घूंसों से पीटा और डंडों से भी वार किए. इतना ही नहीं, दुकान में रखे फर्नीचर का इस्तेमाल कर भी उस पर हमला किया गया. घटना के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी मारपीट कैद हो गई.

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सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस

बताया जा रहा है कि जब हमलावरों को पता चला कि उनकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, तो वे दुकानदार को जबरन दुकान से बाहर ले गए और वहां भी उसकी पिटाई जारी रखी. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पीड़ित दुकानदार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. जयपुर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

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