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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में उधार को लेकर बवाल, दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, CCTV में कैद वारदात

Jaipur News: जयपुर में उधार को लेकर बवाल, दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, CCTV में कैद वारदात

Jaipur News In News: जयपुर में उधार सब्जी नहीं देने पर युवकों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल पर लगे CCTV से आरोपियों की तलाश कर रही है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 11:04 AM (IST)
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जयपुर में एक मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. शहर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में एक सब्जी विक्रेता को उधार में सब्जी देने से मना करना भारी पड़ गया. इस बात से नाराज होकर करीब आधा दर्जन युवकों ने दुकानदार पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा.

घटना सोमवार (27 अप्रैल) की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कुछ युवक दुकानदार से उधार में सब्जी मांग रहे थे. दुकानदार ने उधार देने से मना किया तो उनके बीच कहासुनी हो गई. थोड़ी ही देर में युवक गुस्से में आ गए और दुकान में घुसकर दुकानदार पर हमला कर दिया. हमलावरों ने दुकानदार को लात-घूंसों से पीटा और डंडों से भी वार किए. इतना ही नहीं, दुकान में रखे फर्नीचर का इस्तेमाल कर भी उस पर हमला किया गया. घटना के दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी मारपीट कैद हो गई.

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सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस

बताया जा रहा है कि जब हमलावरों को पता चला कि उनकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, तो वे दुकानदार को जबरन दुकान से बाहर ले गए और वहां भी उसकी पिटाई जारी रखी. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. पीड़ित दुकानदार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. जयपुर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Apr 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Rajasthan News CRIME POLICE JAIPUR NEWS
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