जयपुर में तेज रफ्तार लग्जरी कार के बेकाबू होने से बड़ा हादसा हो गया. टोंक रोड स्थित किसान मार्ग पर हुई इस घटना में एक लग्जरी कार ने तीन बाइक और दो कारों को टक्कर मार दी, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये हादसा बुधवार (29 जनवरी) देर रात का बताया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

हादसे का पूरा घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, तेज रफ्तार में दौड़ रही लग्जरी कार अचानक अनियंत्रित हो गई. पलक झपकते ही कार ने पहले सड़क पर चल रही तीन बाइकों को टक्कर मारी, फिर दो कारों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रुकी और सीधे एक शॉपिंग मॉल की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी. सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा मंजर साफ दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा जनहानि का खतरा टल गया.

सीसीटीवी फुटेज और पुलिस जांच

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. फुटेज में कार की रफ्तार और टक्कर की तीव्रता साफ नजर आ रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में था और इसी कारण उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कार की रफ्तार कितनी थी और सुरक्षा नियमों का कितना उल्लंघन हुआ.

घायलों का इलाज और राहत की बात

हादसे में घायल हुए दोनों लोगों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और लगातार निगरानी रखी जा रही है. हादसे में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य किया गया.