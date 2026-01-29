एक्सप्लोरर
राजस्थान में कांग्रेस ने किया जिलाध्यक्षों का ऐलान, सुनील शर्मा को सौंपी जयपुर की कमान
Jaipur News: कांग्रेस ने सुनील शर्मा को जयपुर कांग्रेस का प्रमुख बनाया है. शर्मा लोकसभा चुनाव के समय सुर्खियों में आए थे. विरोध के बाद उनका टिकट पार्टी आलाकमान ने काट दिया था.
राजस्थान में संगठन सर्जन अभियान के तहत कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है. इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा को जयपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. सुनील शर्मा लोकसभा चुनाव के समय काफी चर्चाओं में आए थे.
दरअसल, सुनील शर्मा जयपुर डायलॉग से जुड़े रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उनके टिकट दिए जाने को लेकर जमकर विरोध हुआ था. इसके बाद उनका टिकट काट दिया गया था.
जयपुर में सुनील शर्मा के अलावा वीरेंद्र गुर्जर को झालावाड़, हंसराज मीणा को बारां और दिग्विजय सिंह पूरावत को प्रतापगढ़ शहर का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली की कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे को भेजा नोटिस, भड़काऊ भाषण मामले में 27 फरवरी को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
राजस्थान
10 Photos
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL