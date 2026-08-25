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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसरहद पर तैनात सैनिकों को राखी बांधेंगी जयपुर की बेटियां, रवाना हुआ कारवां

सरहद पर तैनात सैनिकों को राखी बांधेंगी जयपुर की बेटियां, रवाना हुआ कारवां

श्री शक्तिपीठ की टीम ने देश की सरहदों पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी हैं. इस बार संस्थापक साध्वी समदर्शी गिरि की अगुवाई में सिक्किम के गंगटोक में स्थित नेशनल बॉर्डर पर जा रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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भाई बहनों के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की कलाइयां सूनी ना रह जाएं, इसके लिए पिंक सिटी जयपुर की धार्मिक संस्था श्री शक्तिपीठ पिछले 14 सालों की तरह इस बार भी बॉर्डर पर जा रही है.

श्री शक्तिपीठ की टीम इस बार संस्थापक साध्वी समदर्शी गिरि की अगुवाई में सिक्किम के गंगटोक में स्थित नेशनल बॉर्डर पर जा रही है. 40 महिलाओं की यह टीम आज जयपुर से चार पहिया वाहनों से हजारों राखियों के साथ रवाना हो गई है. 

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करीब सवा लाख सैनिकों और शहीदों तक पहुंचेगी राखी

श्री शक्तिपीठ की संस्थापक साध्वी समदर्शी गिरि के मुताबिक इस बार करीब सवा लाख सैनिकों और शहीदों के परिजनों तक राखियां पहुंचाने का कार्यक्रम है. गंगटोक बॉर्डर पर आश्रम से जुड़ी हुई साध्वियां व स्कूली छात्राएं खुद अपने हाथों से सैनिकों की सूनी कलाई सजाएंगी. उन्हें राखी बांधेगी और घर परिवार व त्यौहार छोड़कर देश की रक्षा करने को लेकर उनका आभार जताएंगी. बाकी जगहों पर डाक व सेना के दफ्तरों के जरिए राखियां पहले ही भेज दी गई हैं. 

'कृतज्ञता, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प'

श्री शक्तिपीठ के सचिव प्रियंका परमानंद का कहना है कि यह यात्रा केवल राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प भी होता है. सीमा पर तैनात हर जवान सभी भारतवासियों के परिवार का हिस्सा होता है. पूरा देश हर वक्त उसके और उसके परिवार के साथ खड़ा होता है. 

गंगटोक रवाना होने से पहले श्री शक्तिपीठ की तरफ से आज जयपुर के अमर जवान ज्योति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां शहीदों के चित्र पर फूल चढ़ाए गए. आने वाली राखियों का प्रदर्शन किया गया. देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों के प्रति आभार जताया गया.

टीम को हरी झंडी दिखाकर जयपुर से गंगटोक के लिए रवाना किया गया. इस मौके पर देश भक्ति और राखी के गीत गाए गए. गंगटोक बॉर्डर जाने वाली महिलाओं की टोली एक ही रंग की ड्रेस में थी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
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