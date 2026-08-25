सरहद पर तैनात सैनिकों को राखी बांधेंगी जयपुर की बेटियां, रवाना हुआ कारवां

भाई बहनों के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन पर देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की कलाइयां सूनी ना रह जाएं, इसके लिए पिंक सिटी जयपुर की धार्मिक संस्था श्री शक्तिपीठ पिछले 14 सालों की तरह इस बार भी बॉर्डर पर जा रही है.

श्री शक्तिपीठ की टीम इस बार संस्थापक साध्वी समदर्शी गिरि की अगुवाई में सिक्किम के गंगटोक में स्थित नेशनल बॉर्डर पर जा रही है. 40 महिलाओं की यह टीम आज जयपुर से चार पहिया वाहनों से हजारों राखियों के साथ रवाना हो गई है.

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करीब सवा लाख सैनिकों और शहीदों तक पहुंचेगी राखी

श्री शक्तिपीठ की संस्थापक साध्वी समदर्शी गिरि के मुताबिक इस बार करीब सवा लाख सैनिकों और शहीदों के परिजनों तक राखियां पहुंचाने का कार्यक्रम है. गंगटोक बॉर्डर पर आश्रम से जुड़ी हुई साध्वियां व स्कूली छात्राएं खुद अपने हाथों से सैनिकों की सूनी कलाई सजाएंगी. उन्हें राखी बांधेगी और घर परिवार व त्यौहार छोड़कर देश की रक्षा करने को लेकर उनका आभार जताएंगी. बाकी जगहों पर डाक व सेना के दफ्तरों के जरिए राखियां पहले ही भेज दी गई हैं.

'कृतज्ञता, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प'

श्री शक्तिपीठ के सचिव प्रियंका परमानंद का कहना है कि यह यात्रा केवल राखी बांधने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संकल्प भी होता है. सीमा पर तैनात हर जवान सभी भारतवासियों के परिवार का हिस्सा होता है. पूरा देश हर वक्त उसके और उसके परिवार के साथ खड़ा होता है.

गंगटोक रवाना होने से पहले श्री शक्तिपीठ की तरफ से आज जयपुर के अमर जवान ज्योति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. यहां शहीदों के चित्र पर फूल चढ़ाए गए. आने वाली राखियों का प्रदर्शन किया गया. देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों के प्रति आभार जताया गया.

टीम को हरी झंडी दिखाकर जयपुर से गंगटोक के लिए रवाना किया गया. इस मौके पर देश भक्ति और राखी के गीत गाए गए. गंगटोक बॉर्डर जाने वाली महिलाओं की टोली एक ही रंग की ड्रेस में थी.

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