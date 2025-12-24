जयपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक घर के आंगन में प्लास्टिक के कट्टे में बंद महिला का शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

पैसों का विवाद था मुख्य कारण

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका की हत्या मिलने के बहाने घर बुलाकर की गई थी. आरोपी ने पहले महिला को घर बुलाया, जहां पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. झगड़ा इतना बढ़ा कि आरोपी ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी.

CCTV और डॉग स्क्वॉड ने निभाई अहम भूमिका

हत्या के बाद आरोपी ने शव को कंबल में लपेटकर प्लास्टिक के कट्टे में बंद किया और रात करीब ढाई बजे शव को उठाकर पास ही पड़ोसी के घर के आंगन में फेंक दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वॉड की मदद से महज तीन घंटे में आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान जितेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो मृतका को पहले से जानता था.

10 साल से पति से अलग रह रही थी महिला

पुलिस के अनुसार मृतका 50 वर्षीय महिला थी, जो पिछले 10 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही थी. आरोपी और मृतका की पहचान करीब दो साल पहले हुई थी. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों के सामने आने के बाद उसने हत्या करना कबूल कर लिया.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.