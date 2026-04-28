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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में झुलसाने वाली गर्मी के बीच पेरेंट्स की बढ़ी चिंता, प्रशासन से की ये मांग

जयपुर में झुलसाने वाली गर्मी के बीच पेरेंट्स की बढ़ी चिंता, प्रशासन से की ये मांग

Jaipur News In Hindi: बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि या तो समर वेकेशन अभी से कर दिया जाए या फिर स्कूलों में छुट्टी का समय साढ़े दस या ग्यारह बजे कर दिया जाए. 

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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देश के कई शहर इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे हैं, वहीं लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है. पिंक सिटी जयपुर में इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है. तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है. क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग हर कोई गर्मी की वजह से परेशान हैं. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जो नाकाफी साबित हो रहा है.

गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है. हालांकि, प्रशासन ने आठवीं तक के स्कूलों में दोपहर 12 बजे ही छुट्टी कर देने का आदेश जारी किया है, जो अब नाकाफी साबित हो रही है. दिन में दोपहर के 12 बजे सूरज की तपिश इतनी ज्यादा हो रही है कि एक पल के लिए भी खुले आसमान के नीचे खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है.

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पेरेंट्स ने की समर वेकेशन घोषित करने की मांग

तमाम बच्चों के पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आते हैं. स्कूल गेट पर उन्हें  कपड़ों से ढकते हैं, लेकिन बचाव की यह कवायद भी नाकाफी साबित होती है. यही वजह है कि ज्यादातर पेरेंट्स यह चाहते हैं कि या तो समर वेकेशन अभी से कर दिया जाए या फिर स्कूलों में छुट्टी का समय साढ़े दस या ग्यारह बजे कर दिया जाए.

बच्चों के साथ पेरेंट्स की बढ़ रही परेशानी

इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और पारा आसमान छू रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मी की वजह से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे बेहाल हैं. बच्चों की वजह से उनसे माता-पिता भी परेशान हो रहे हैं. हालांकि इस भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में निजात नहीं मिलने वाली है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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