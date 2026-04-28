जयपुर में झुलसाने वाली गर्मी के बीच पेरेंट्स की बढ़ी चिंता, प्रशासन से की ये मांग

देश के कई शहर इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे हैं, वहीं लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है. पिंक सिटी जयपुर में इन दिनों गर्मी अपने शबाब पर है. तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है और आसमान से आग बरस रही है. क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बुजुर्ग हर कोई गर्मी की वजह से परेशान हैं. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जो नाकाफी साबित हो रहा है.

गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को हो रही है. हालांकि, प्रशासन ने आठवीं तक के स्कूलों में दोपहर 12 बजे ही छुट्टी कर देने का आदेश जारी किया है, जो अब नाकाफी साबित हो रही है. दिन में दोपहर के 12 बजे सूरज की तपिश इतनी ज्यादा हो रही है कि एक पल के लिए भी खुले आसमान के नीचे खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है.

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पेरेंट्स ने की समर वेकेशन घोषित करने की मांग

तमाम बच्चों के पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आते हैं. स्कूल गेट पर उन्हें कपड़ों से ढकते हैं, लेकिन बचाव की यह कवायद भी नाकाफी साबित होती है. यही वजह है कि ज्यादातर पेरेंट्स यह चाहते हैं कि या तो समर वेकेशन अभी से कर दिया जाए या फिर स्कूलों में छुट्टी का समय साढ़े दस या ग्यारह बजे कर दिया जाए.

बच्चों के साथ पेरेंट्स की बढ़ रही परेशानी

इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और पारा आसमान छू रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मी की वजह से स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे बेहाल हैं. बच्चों की वजह से उनसे माता-पिता भी परेशान हो रहे हैं. हालांकि इस भीषण गर्मी से आने वाले दिनों में निजात नहीं मिलने वाली है.

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