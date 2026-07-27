फ्लाइट लेट होने से छूटी विपक्ष की बैठक, हनुमान बेनीवाल का फूटा गुस्सा

एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल का गुस्सा फूटा है. दिल्ली में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल नहीं हो पाने पर फूटा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल एयर इंडिया पर नाराजगी जाहिर की है. हनुमान बेनीवाल को सोमवार (27 जुलाई) को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1834 से जयपुर से दिल्ली जाना था.

जयपुर से सुबह 8:50 की फ्लाइट निर्धारित समय पर दिल्ली उड़ान नहीं भर सकी थी. इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर एयर इंडिया और केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया. एयर इंडिया ने उनके ट्वीट के जवाब में मामले पर खेद जताया.

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एयर इंडिया ने दिया ये जवाब

एयर इंडिया की तरफ से इस मामले में कहा गया है कि उनकी टीम समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कर रही है. सांसद बेनीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हवाई उड़ानों की देरी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. ऐसा लगता है कि सरकार का एयर इंडिया पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए.

बेनीवाल ने कहा कि देश में आए दिन उड़ानों में देरी और अव्यवस्था से लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागर विमानन मंत्री इस गंभीर समस्या को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा लगता है कि भारत सरकार का एयरलाइंस के संचालन और समयबद्धता पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रह गया है.

सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग

सांसद ने कहा कि सरकार को विमानन व्यवस्था में जवाबदेही तय करनी चाहिए और यात्रियों के समय का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए. उन्होंने एयर इंडिया की उड़ानों में लगातार हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की.

बेनीवाल के पोस्ट पर एयर इंडिया ने जवाब देते हुए देरी के लिए खेद जताया. एयर इंडिया ने बताया कि AI 1834 फ्लाइट आने वाले विमान के देर से पहुंचने के कारण लेट हुई. एयरलाइन ने कहा कि एयरपोर्ट पर उनकी टीम यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है और उड़ान रवाना करने की तैयारियां चल रही हैं.

हालांकि, फ्लाइट में देरी को लेकर बेनीवाल का गुस्सा साफ नजर आया. उन्होंने इसे सिर्फ अपनी यात्रा से जुड़ी परेशानी नहीं, बल्कि देश की विमानन व्यवस्था में जवाबदेही और यात्रियों के समय के सम्मान का मुद्दा बताया.

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