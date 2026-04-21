जयपुर में भीषण लू का कहर! सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

देश के अन्य हिस्सों की तरह मरुधरा यानी राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी और भयंकर लू (Heatwave) की भयानक चपेट में है. राजधानी जयपुर समेत राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं. गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और जयपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है.

सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घरों में कैद हुए लोग

झुलसाने वाली इस गर्मी और गर्म हवाओं (लू) के थपेड़ों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. राजधानी जयपुर में जबरदस्त हीटवेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है. गर्मी का आलम यह है कि सुबह 10 बजते ही सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और दोपहर के वक्त हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कों और बाजारों में एकदम सन्नाटा पसर जाता है. झुलसती धूप और लू से बचने के लिए लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. आम जनता अब बेहद जरूरी काम होने पर ही सूती कपड़े पहनकर और पूरे शरीर को ढंककर ही घरों से बाहर निकल रही है.

बीमारियों का बढ़ा खतरा, अस्पताल फुल

लगातार बढ़ रहे तापमान और लू के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी चरम पर पहुंच गया है. भयंकर हीटवेव की वजह से लोग डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त, बुखार और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो रहे हैं. अस्पतालों की ओपीडी (OPD) में मरीजों की कतारें लंबी हो गई हैं.

48 डिग्री तक जाएगा पारा, मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट'

मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, जयपुर समेत पूरे राजस्थानवासियों को फिलहाल इस जानलेवा गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भयंकर लू का 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है. मौसम विज्ञानियों की सख्त चेतावनी है कि आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और अधिक विकराल रूप लेगा और अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर तक जा सकता है. प्रशासन ने लोगों से लगातार पानी पीने और सुरक्षित रहने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: Jaipur News: महिला आरक्षण बिल पर BJP की 'शक्ति पदयात्रा', CM भजनलाल और डिप्टी सीएम दीया कुमार हुईं शामिल