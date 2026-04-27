Jaipur News: भीषण गर्मी से बचाने के लिए गौशाला में खास आहार, पानी की फुहारें सहित कई व्यवस्था

पिंक सिटी जयपुर में भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी बेहाल कर दिया है. पिछले कई दिनों से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और लू के थपेड़े लोगों को बेचैन कर रहे हैं. ऐसे में दुर्गापुरा इलाके की गौशाला में मौजूद करीब 300 गायों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए अनोखी व्यवस्था की गई है.

गौशाला में ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए रबर के पाइप से गायों पर पूरे दिन धीमी रफ्तार से पानी की फुहारें डाली जाती हैं. इस व्यवस्था से न केवल गायों को राहत मिल रही है बल्कि गौशाला का तापमान भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है.

बड़े पंखे, टीन शेड और बिना बिजली के एग्जास्ट की व्यवस्था

गौशाला में पानी की फुहारों के साथ-साथ बड़े आकार के पंखे भी लगाए गए हैं. टीन शेड को नए सिरे से इस तरह तैयार किया गया है कि उनमें बिना बिजली के चलने वाले ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट भी फिट हैं. यह सारी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि गौ माताएं बीमार न पड़ें.

इस अनूठी पहल का असर यह भी हुआ है कि गौशाला के ठंडे वातावरण में बड़ी संख्या में पक्षी भी आकर गर्मी से राहत लेते हैं. गौशाला में अब पूरे वक्त पशु चिकित्सालय भी संचालित है और रोजाना गायों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है.

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विशेष आहार में लड्डू और ताजा चारा, सेवा को उमड़ रहे लोग

गौशाला आयोजन समिति के सचिव अंशुमान के अनुसार गर्मी को देखते हुए गायों को विशेष आहार भी दिया जा रहा है. उन्हें ताजा उगाया हुआ चारा दिया जाता है और रोजाना लड्डू व अन्य पौष्टिक चीजें भी खिलाई जाती हैं.

गौ माता की इस सेवा से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग भी यहां सेवा करने पहुंच रहे हैं. यह गौशाला इस भीषण गर्मी में पशु कल्याण की एक मिसाल बन गई है.

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