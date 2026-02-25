बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के ने हिंदुओं से चार बच्चे पैदा करने की अपील की थी. साथ ही उन्होंने अजमेर दरगाह पर चादर नहीं चढ़ाने का भी आग्रह किया था. अब इस मामले में राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला बोला है.

कांग्रेस विधायक रामकेश ने धीरेंद्र शास्त्री को उनकी इस बयानबाजी को लेकर कुत्सित मानसिकता वाला संत करार दिया है. उन्होंने आगे कहा कि वह बीजेपी के इशारे पर उसकी भाषा बोलने का काम करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी कथावाचकों को फंडिंग करती है.

बीजेपी बाबाओं को चलाने का काम करती है- विधायक

विधायक ने आगे कहा कि बीजेपी बाबाओं को चलाने और आगे बढ़ाने का काम करती है. धीरेंद्र शास्त्री समेत दूसरे कथावाचकों के पास इतना पैसा कहां से आता है, इसकी जांच होनी चाहिए. जांच हुई तो यह साफ हो जाएगा कि उन्हें बीजेपी से ही फंड मिलता है. इसलिए वह इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान की निंदा करता हूं. उन्हें देश और विकास से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काम करती हैं. लोगों को जागरूक करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं. लेकिन वह चार बच्चे पैदा करने की अपील करके देश को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं.

धीरेंद्र शास्त्री पर बोला तीखा हमला

धीरेंद्र शास्त्री पर कांग्रेस विधायक ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री समाज में दरार पैदा कर रहे हैं. हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा कर रोटियां सेकते हैं. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को यह समझना चाहिए कि वह जब तक बीजेपी की भाषा बोलेंगे, तब तक ही उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन वह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरह सच बोलने और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा. बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं से 4 बच्चे करने की अपील की थी. जिस पर विवाद खड़ा हो गया है.