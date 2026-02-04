जयपुर: हिट एंड रन केस में दो की मौत, कार चालक ने साइकिल सवार को कुचला, फरार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में हिट एंड रन केस में दो लोगों की मौत हो गई. एक तेज रफ्तार कार सवार ने साइकिल पर जा रहे मजदूरों को बेरहमी से कुचल दिया. हिट एंड रन के मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर दो हो गई है, क्योंकि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी. बताया जा रहा है कि जालूपूरा से तीन मजदूर साइकिलों पर जा रहे थे. इस दौरान पीछे से कार ने टक्कर मार दी. जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में क्रॉस मॉल के पास मंगलवार (3 फरवरी) की देर रात करीब 12:30 बजे तेज रफ्तार कार ने साइकिल को टक्कर मार दी. हादसे के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया.

टक्कर के बाद एक मजदूर की मौके पर मौत

हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां एक और घायल की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, तीनों मजदूर मैरिज गार्डन में कैटरिंग का काम करने के बाद अलग-अलग तीन साइकिलों से जालूपुरा स्थित अपने किराए के मकान की ओर जा रहे थे.

इस दौरान तेज गति से आ रही कार ने उन्हें चपेट में ले लिया. विद्याधर नगर सीआई हिम्मत सिंह ने बताया कि दिनांक 04.02.2026 की रात्रि 12 बजे थाना विधाधर नगर इलाके में क्रॉस मॉल रोड चौराहा स्लिप लाइन पर एक तेज रफ्तार कार नंबर RJ-14-CG-6812 के चालक द्वारा सामने से आ रहे तीन साइकिल सवार को टक्कर मार दी.

पुलिस सीआई ने दी यह जानकारी

पुलिस सीआई विद्याधर नगर ने बताया कि एक साइकिल सवार शिवम की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में घायल हुए दो अन्य लोगों को कांवटीया अस्पताल, शास्त्रीनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां एक और घायल की भी मौत हो गई.

हादसे में देवत बेहरा और अमुल्य की मौत हुई है. दोनों मृतक ओडिशा के रहने वाले थे और देर रात मजदूरी करके जालूपुरा स्थित अपने किराए के मकान लौट रहे थे. सभी लोग अलग-अलग साइकिलों से एक साथ जा रहे थे. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है.