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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानएक घंटे की बारिश में डूबा जयपुर! सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी

एक घंटे की बारिश में डूबा जयपुर! सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी

Jaipur Rain News: जयपुर में करीब एक घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया. सड़कों पर दो फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jul 2026 10:45 PM (IST)
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जयपुर में बुधवार (29 जुलाई) दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और शहर के कई हिस्सों में करीब एक घंटे तक बारिश हुई. बारिश बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इसके बाद कई इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी भर गया. कई जगह करीब दो फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई.

एमडी रोड, रामगंज, सुभाष चौक, मालवीय नगर, अल्बर्ट हॉल और जेएलएन रोड समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. सबसे ज्यादा परेशानी मोती डूंगरी रोड पर देखने को मिली, जहां सड़क पर जमा पानी कई दुकानों और घरों के अंदर तक पहुंच गया. लोगों को अपना सामान सुरक्षित करने के साथ-साथ घरों और दुकानों से पानी बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.

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जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें

बारिश के बाद कई जगह वाहन पानी में फंस गए, जबकि कई प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. दफ्तर से लौट रहे लोगों और स्कूल-कॉलेज से घर जा रहे छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. वहीं, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर गई थीं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जयपुर में हर मानसून के दौरान यही हाल देखने को मिलता है. थोड़ी सी बारिश होते ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो जाता है.

लोगों का आरोप है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से हर साल यही स्थिति बनती है. उनका कहना है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम को समय रहते बेहतर किया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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बारिश से गर्मी से राहत, लेकिन व्यवस्था पर सवाल

बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया, वहीं दूसरी ओर जलभराव ने एक बार फिर नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए.

लोगों का कहना है कि अगर समय रहते जल निकासी की व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो मानसून के बाकी दिनों में भी शहरवासियों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Jul 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Jaipur Rain RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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