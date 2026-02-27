हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बिना डिग्री कैसे बने आचार्य?' कांग्रेस MLA के सवाल पर भड़के बालमुकुंद, बताया 'मदरसा 'छाप'

'बिना डिग्री कैसे बने आचार्य?' कांग्रेस MLA के सवाल पर भड़के बालमुकुंद, बताया 'मदरसा 'छाप'

Rajasthan Politics: बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि अमीन कागजी की समझ में केवल मदरसा आता है, उन्हें आचार्य और सनातन धर्म पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के दो विधायकों के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बीते दिनों एक निर्माण कार्य को लेकर उपजे विवाद के बाद से दोनों आमने सामने हैं. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने विधायक बालमुकुंद आचार्य से सवाल किया कि बिना किसी डिग्री के वे 'आचार्य' कैसे बन गए? कांग्रेस विघायक ने दावा किया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है.

इसके जवाब में हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अमीन कागजी को 'मदरसा छाप' बता दिया. बीजेपी विधायक ने यह तक कह दिया कि 22 साल से अमीन कागजी उनके पास भविष्य जानने के लिए आते थे.

विधायक बालमुकुंद ने बताया कैसे बने 'आचार्य'

अमीन कागजी के सवाल पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद ने बताया कि उन्हें 'आचार्य' की उपाधि कैसे मिली. उन्होंने कहा, "मैं रामानुज संप्रदाय के बालाजी धाम का पुजारी हूं. सेवक हूं और कथाएं करता हूं. हमारी परंपरा के अनुसार हम आचार्य परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं. हमारे दो पद होते हैं. एक स्वामी और दूसरा आचार्य. प्रमुख स्वामी को महंत कहते हैं. मेरा पद स्वामी है, क्योंकि मैं हाथोज मंदिर का सेवादार हूं. मेरा नाम बालमुकुंद आचार्य है. आचार्य अलग से नहीं है, मेरे नाम में सम्मिलित है."

बालमुकुंद आचार्य ने आगे कहा, "मेरे यहां सनातन संस्कृति धर्म वाहक सत्संग के अनुष्ठान करते हैं. व्यास पीठ पर बैठते हैं. उसे व्यासपीठ भी बोलते हैं. आचार्य पीठ भी बोलते हैं. 35 साल से मंदिर में सेवा कर रहा हूं. पीढ़ियों से हम यह काम कर रहे हैं."

अमीन कागजी पर भड़के बालमुकुंद आचार्य

अमीन कागजी पर हमला बोलते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, "जो मेरे आचार्य होने पर सवाल उठा रहे हैं, वो मेरे पास अपना भविष्य जानने आया करते थे. वो मदरसा छाप हैं. जो मेरी सनातन संस्कृति के बारे में नहीं जानता उसे सवाल करने का अधिकार नहीं है." 

'सनातन का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव'

बीजेपी विधायक ने आगे कहा, "वो मेरा अपमान करें, सनातन का अपमान करें, तिलक का अपमान करें, मुझे जान से मारने की धमकी दें, अवैध मस्जिद बनाना चाहें ओर मैं बोलूं नहीं, यह तो संभव नहीं है. वह अगर अवैध काम करेंगे तो मैं बोलता रहूंगा. सनातन संस्कृति का अपमान करना कांग्रेस का लगातार स्वभाव रहा है. वह किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं. वह आचार्य की डिग्री अलग होती है ये आचार्य अलग है. उनकी समझ में केवल मदरसा आना है, वही आएगा."

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 27 Feb 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Congress Jaipur News BJP Rajasthan News Balmukund Acharya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'बिना डिग्री कैसे बने आचार्य?' कांग्रेस MLA के सवाल पर भड़के बालमुकुंद, बताया 'मदरसा 'छाप'
'बिना डिग्री कैसे बने आचार्य?' कांग्रेस MLA के सवाल पर भड़के बालमुकुंद, बताया 'मदरसा 'छाप'
राजस्थान
राजस्थान: बालोतरा में ट्रेलर से टकराई प्राइवेट स्लीपर बस, 6 लोगों की मौत, लटके दिखे कई शव
राजस्थान: बालोतरा में ट्रेलर से टकराई प्राइवेट स्लीपर बस, 6 लोगों की मौत, लटके दिखे कई शव
राजस्थान
राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट, टीकाराम जूली बोले- 'बेइज्जती करवाने नहीं आते'
राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट, टीकाराम जूली बोले- 'बेइज्जती करवाने नहीं आते'
राजस्थान
Bharatpur News: शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, ठेके में लगाई आग, लाखों का नुकसान
भरतपुर: शराब की दुकान से परेशान महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, ठेके में लगाई आग, लाखों का नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Arvind Kejriwal Bail: फुट-फुट कर रोए केजरीवाल, PM मोदी को घेरते हुए क्या बोले? |ABPLIVE
कौन हैं Arvind Kejriwal को राहत देने वाले जज जितेंद्र सिंह? जानिए पूरा प्रोफाइल |ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: 133 की मौत, आधी रात महायुद्ध, ख्वाजा आसिफ भारत को सुनाने लगे! ABPLIVE
John Mearsheimer Full Interview : 'AI लीडर बनने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी' । Shashi Tharoor
Monica Duffy Toft Full Interview :टैरिफ से लेकर युद्ध तक आखिर Trump को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी ? | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान, क्या इस जंग की असल वजह अंग्रेज हैं?
दिल्ली NCR
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
AAP को मिली सियासी संजीवनी! फैसला आते ही दिखी झलक, क्या पूरा हो पाएगा अरविंद केजरीवाल का ये सपना?
इंडिया
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
क्रिकेट
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा, जानें क्या कहा
'युवराज सिंह से भी बढ़िया खेलता है अभिषेक...', टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज का दावा
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
अग्निवीरों के लिए रेलवे की बड़ी पहल, रिटायरमेंट के बाद खुले रोजगार के नए रास्ते
ट्रैवल
Delhi Best Markets for Holi Shopping: होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
होली के रंग से परफेक्ट गिफ्ट पैक तक, दिल्ली के इन बाजारों में सस्ते में मिलते हैं प्रीमियम आइटम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget