राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट, टीकाराम जूली बोले- 'बेइज्जती करवाने नहीं आते'

राजस्थान विधानसभा से कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट, टीकाराम जूली बोले- 'बेइज्जती करवाने नहीं आते'

Rajasthan Assembly Session: विधानसभा के बजट सत्र में हंगामे के बाद विपक्ष ने कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और माइक बंद कर दिया गया.

By : मुबारिक खान | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार (26 फरवरी) को जमकर हंगामा हुआ. माहौल इतना गरमा गया कि विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य सदन से बाहर निकल आए. बाहर आकर नेताओं ने सरकार और स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए.

हम यहां बेइज्जती करवाने नहीं आते- टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा का अपना एक गरिमामय इतिहास रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा, “हम यहां अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आते. विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता. यह 200 सदस्यों का सदन है, यह व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे.”

जूली ने आरोप लगाया कि डिमांड पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों को समय दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार बोलना चाहते थे, आसन ने उनका नाम भी पुकारा, लेकिन बाद में स्पीकर ने यह कह दिया कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसी दौरान उनका माइक भी बंद कर दिया गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई.

PCC चीफ डोटासरा भी हुए मुखर

विपक्ष के साथ बाहर आए PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है. लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो सदन की कार्यवाही का क्या मतलब रह जाता है.

आज होगी रणनीति बैठक

हंगामे और बहिष्कार के बाद विपक्ष ने अगला कदम तय करने के लिए बैठक बुलाने का फैसला किया है. आज सुबह विपक्ष के सभी विधायक एकजुट होकर विधायक दल की बैठक करेंगे. इसी बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे एकजुट होकर सदन में अपनी बात मजबूती से रखेंगे. अब सबकी नजर कल की बैठक और उसके बाद विधानसभा में होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 27 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Rajasthan Assembly CONGRESS RAJASTHAN NEWS
Embed widget