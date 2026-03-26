जयपुर में स्कूटी को लगी मामूली टक्कर तो भड़की युवती, पत्थर और हेलमेट से बुलेट पर की तोड़फोड़

राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर एक युवती के हाईवोल्टेज ड्रामा (High Voltage Drama) का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शहर के पॉश इलाके बाइस गोदाम (Bais Godam) में एक स्कूटी सवार युवती ने मामूली टक्कर के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया और एक बुलेट मोटरसाइकिल में भारी तोड़फोड़ की. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के अनुसार, घटना बाइस गोदाम इलाके की है, एक युवती अपनी स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी स्कूटी को एक बुलेट सवार युवक ने पीछे से हल्की सी टक्कर मार दी. इस टक्कर से स्कूटी को बेहद मामूली नुकसान पहुंचा था. खास बात यह रही कि गलती होने पर बुलेट चालक मौके से भागा नहीं, बल्कि वह वहीं रुककर इंसानियत के नाते युवती की मदद करने लगा.

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हेलमेट और पत्थरों से बुलेट पर निकाला गुस्सा

युवक की मदद के बावजूद युवती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने सड़क पर तमाशा शुरू कर दिया, गुस्से में तमतमाई युवती ने सबसे पहले पास रखे एक हेलमेट को उठाया और बुलेट पर दे मारा, जिससे बाइक के सभी शीशे टूट गए. इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने सड़क से पत्थर उठाकर बुलेट पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए. इस दौरान युवती लगातार बुलेट चालक को गालियां और धमकियां भी देती रही, जबकि युवक चुपचाप अपनी बाइक को टूटते हुए देखता रहा.

पुलिस में शिकायत दर्ज

बीच सड़क चल रहे इस ड्रामे को देखकर वहां भारी भीड़ जमा हो गई. वहां मौजूद कुछ लोगों ने और खुद बुलेट ड्राइवर ने युवती के इस हंगामे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में युवती के इस आक्रामक रवैये को लेकर भारी नाराजगी है.

पीड़ित बुलेट ड्राइवर ने घटना के वीडियो सबूतों के साथ स्थानीय पुलिस थाने में युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है. हालांकि, पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है.