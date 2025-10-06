Rajasthan News: राजस्थान के एक मिष्ठान भंडार में हुई एक घटना ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला के साथ एक आदमी ने छेड़छाड़ की, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा. वीडियो में साफ दिखाया गया है कि व्यक्ति ने कैसे महिला को गलत तरीके से छुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

लोगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मिष्ठान भंडार के काउंटर के पास से गुजरती है, तभी एक व्यक्ति महिला के पास से गुजरता है और उसे गलत तरीके से छूता है. यह देखते ही महिला ने तुरंत शोर मचाया और वहां पर मौजूद लोगों को इस शर्मनाक घटना के बारे में बताया.

"राजस्थान मिष्ठान भंडार" पर "गौतम" नाम के एक शख़्स ने महिला को गलत तरीके से छू लिया। महिला ने तुरंत शिकायत की — और उसके बाद जनता ने उस शख़्स का इलाज कर दिया 😐 pic.twitter.com/35CdoppHNk — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) October 6, 2025

लोगों को व्यक्ति की हरकत के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया और सब लोग उसपर टूट पड़े. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सभी मिलकर व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे हैं. आरोपी की पहचान गौतम के रूप में हुई है, जिसने महिला के साथ छेड़खानी की.

लोगों ने जनता की कार्रवाई को सही ठहराया

वीडियो में लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि व्यक्ति शराब के नशे में था. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया. लोगों ने इस घटना पर कई कमेंट्स भी किए है.

साथ ही साथ लोगों ने जनता की कार्रवाई को सही ठहराया और लोगों ने कहा कि व्यक्ति अच्छा सबक सिखाया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ कि व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं.