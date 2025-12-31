नशे के खिलाफ कदम: शराब के बजाय दूध से नए साल का आगाज, सीकर में ऐसे मना न्यू ईयर का जश्न

नववर्ष की पूर्व संध्या हर वर्ष की तरह इस बार भी सीकर में युवाओं के नशे की ओर बढ़ते कदमों को रोकने के लिए दूध महोत्सव मनाया गया, जिसमें युवाओं को शराब नहीं दूध पीकर नया साल मनाने के लिए प्रेरित किया गया. दूध और जलेबी खिलाकर नए वर्ष का स्वागत कर नशा मुक्ति का संदेश दिया.

दरअसल, नए साल की पूर्व संध्या पर सीकर व्यापार संघ की ओर से दूध महोत्सव का आयोजन किया गया. लोहागर्ल पीठाधीश्वर जगद्गुरु अवधेशाचार्य जी महाराज एवं पालवास करणी माता मंदिर महंत चंद्रमा दास जी महाराज के सानिध्य में युवा पीढ़ी के नशे की ओर बढ़ते कदमों को रोकने के लिए प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है.

दिए गए ये खास संदेश

इस आयोजन में 'शराब नहीं दूध पीकर नए वर्ष की शुरुआत करें', 'नववर्ष का एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करके स्वागत करें', 'नशा एक अभिशाप है नशा छोड़ जिंदगी चुनें', 'नशा आज नहीं तो कल सब कुछ छीन लेता है', 'आज ही निर्णय लें, स्वस्थ जीवन चुनें, नशा छोड़ें', जैसे संदेश दिए गए.

ये लोग रहे मौजूद

इसके अलावा कार्यक्रम में 'युवा शक्ति ही देश की ताकत है', 'युवा वह शक्ति है जो समाज को दिशा देती है', 'नशा इस शक्ति को कमजोर करता है आइए, नशे से दूर रहकर अपने सपनों, परिवार और देश के लिए मजबूत कदम बढ़ाएं.'जैसा संदेश दिया गया. इस दौरान सीओ सिटी संदीप जी, पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ईश्वर सिंह राठौड़ समेत विभिन्न समाज के संकड़ों युवा उपस्थित रहे.