नए साल की पूर्व संध्या पर बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. जैसे-जैसे रात ढल रही है और नया साल दस्तक दे रहा है, वैसे-वैसे खाटू नगरी ‘श्याम नाम’ से गूंज उठी है. दूर-दराज़ से आए लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू पहुँच रहे हैं, वहीं रिंगस से खाटू तक पैदल यात्रियों की कतारें लगातार बढ़ रही हैं.

हर तरफ 'जय श्री श्याम' के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल की शुरुआत बाबा श्याम के दर्शन से करने का अपना ही सुख और सुकून है. कई भक्त तो रिंगस से ही पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं ताकि इस पैदल चलने की तपस्या से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों.

खाटूधाम के मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लाइनें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थीं और रात तक यह क्रम जारी है. बाबा श्याम की झांकी को देखने के लिए श्रद्धालु उत्साहपूर्वक इंतजार कर रहे हैं. मंदिर परिसर में अलौकिक सजावट की गई है-रंगीन रोशनी और फूलों की सुंदर सजावट से पूरा परिसर दैवीय आभा से जगमगा उठा है.

व्यवस्था पर श्रद्धालुओं ने क्या कहा?

भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतज़ाम किए हैं. रिंगस से खाटू तक पुलिस जवानों की विशेष तैनाती की गई है. अधिकारियों और स्वयंसेवकों की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार पुलिस प्रशासन व मंदिर कमेटी दोनों की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं. भीड़ का संचालन व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है और दर्शन के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े. मंदिर कमेटी ने भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था भी सुचारु रूप से कर रखी है.

रिंगस से पैदल यात्रा में उमंग और भक्ति का संगम

रिंगस से खाटू तक करीब 17 किलोमीटर लंबा रास्ता इन दिनों श्याम नाम से गूंज रहा है. लाखों भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं. कई भक्त परिवारों और समूहों के साथ रात्रि में ही यात्रा शुरू करते हैं और सुबह होते-होते खाटू धाम पहुँचते हैं. रास्ते में जगह-जगह स्वयंसेवक और समाजसेवी संस्थाएं यात्रियों को जल व प्रसाद वितरित कर रही हैं. यह दृश्य मानो आस्था और सेवा का सुंदर मेल प्रस्तुत कर रहा है.

कई बुज़ुर्ग भक्त अपने बच्चों और परिवारजनों के साथ यात्रा कर रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी भी उत्साहपूर्वक भाग ले रही है. भक्तों का कहना है कि नए साल की शुरुआत बाबा श्याम के नाम से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

आस्था, व्यवस्था और उल्लास से सजा खाटू

खाटूधाम में नए साल की पूर्व संध्या पर भक्तों की भीड़ ने धार्मिक माहौल को और अधिक रोशन कर दिया है. पूरे खाटू कस्बे में स्वागत द्वारों और लाइटिंग की विशेष सजावट की गई है. स्थानीय लोग भी दुकानों और धर्मशालाओं में दर्शनार्थियों की सेवा में जुटे हुए हैं.

हर चेहरा भक्ति और रोमांच से भरा दिखाई दे रहा है. बच्चे, महिलाएं और बुज़ुर्ग सभी बाबा श्याम के जयकारों में लीन हैं. ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा खाटू नगर 'श्याम मय' हो गया है.

जैसे-जैसे घड़ी नए साल की ओर बढ़ रही है, वैसा ही भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है. सभी श्रद्धालु बाबा श्याम से प्रार्थना कर रहे हैं कि नया साल देश, समाज और मानवता के लिए शांति, समृद्धि और सुख लेकर आए.