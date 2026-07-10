Dungarpur News: डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर, सिर के ऊपर से निकला टायर, 2 की मौत
Dungarpur News In Hindi: राजस्थान के डूंगरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत. पुलिस ने बस जब्त कर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है.
राजस्थान के डूंगरपुर शहर में शुक्रवार सुबह एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. शहर के शास्त्री कॉलोनी रोड पर एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया.
दिल दहला देने वाला यह हादसा डूंगरपुर बस स्टैंड से तहसील चौराहा रोड पर मेवाड़ फर्नीचर के सामने हुआ. कोतवाली थाना एसआई चंदूलाल और एसआई भरत मीणा के अनुसार, एक बाइक पर दो युवक सवार होकर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों किसी परिचित के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे.
इसी दौरान एक तेज रफ्तार और बेकाबू बस ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक बाइक सहित सड़क पर गिर गए और बस का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया.
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सड़क पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा
इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. बस स्टैंड से तहसील चौराहा लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दूसरी लेन में ट्रैफिक को डायवर्ट कर जाम खुलवाया. इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से दोनों शवों को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.
मृतकों की हुई पहचान, फरार ड्राइवर की तलाश तेज
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान नरेश (निवासी खेरवाड़ा) और गोपाल (निवासी सलूंबर) के रूप में हुई है. हादसे के तुरंत बाद आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की बस को जब्त (डिटेन) कर लिया है और उसे कोतवाली थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है. फिलहाल पुलिस की टीमें फरार बस चालक की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई हैं.
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