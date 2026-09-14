डूंगरपुर निकाय चुनाव नतीजों पर सस्पेंस, अलग-अलग आंकड़ों से परेशान प्रत्याशी

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 के चुनाव परिणाम को लेकर स्थिति उस समय चर्चा में आ गई, जब चुनाव परिणाम से जुड़े बताए जा रहे अलग-अलग दस्तावेजों में मतों के आंकड़े अलग-अलग नजर आए. एक दस्तावेज में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों के नाम के सामने 1-1 वोट दर्ज दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सामने आई अंतिम टैली में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव कंसारा को 316 वोट और बीजेपी प्रत्याशी चेतनलाल श्रीमाल को 226 वोट मिले बताए गए हैं.

इन अलग-अलग आंकड़ों के सामने आने के बाद वार्ड 35 के परिणाम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इन दस्तावेजों की स्थिति, उनकी आधिकारिकता और उनमें दर्ज आंकड़ों को लेकर अंतिम स्थिति प्रशासन के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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एक दस्तावेज में 1-1 वोट का आंकड़ा

सामने आए एक पर्चे में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव कंसारा और बीजेपी प्रत्याशी चेतनलाल श्रीमाल के नाम के सामने 1-1 वोट दर्ज दिखाई देने की बात सामने आई है. इसी में NOTA के खाते में भी 1 वोट दर्शाया गया है.

इसी आंकड़े को लेकर यह चर्चा है कि क्या मत बराबर होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई थी. हालांकि, लॉटरी के जरिए परिणाम तय किए जाने की आधिकारिक प्रक्रिया और उसके रिकॉर्ड को लेकर प्रशासन की ओर से स्पष्ट जानकारी सामने आना बाकी है.

दूसरी टैली में 316 और 226 वोट

वहीं, दूसरी ओर सामने आई एक अन्य अंतिम टैली में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव कंसारा के पक्ष में 316 वोट और बीजेपी प्रत्याशी चेतनलाल श्रीमाल के पक्ष में 226 वोट दर्ज बताए गए हैं.

इन आंकड़ों के अनुसार दोनों प्रत्याशियों के बीच 90 वोटों का अंतर बनता है और कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता बताया गया है.

अलग-अलग आंकड़ों ने बढ़ाया सस्पेंस

एक ही वार्ड के चुनाव परिणाम से संबंधित बताए जा रहे दस्तावेजों में मतों के अलग-अलग आंकड़े दिखाई देने के कारण अब सवाल उठ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंकड़ा अंतिम और आधिकारिक है.

यदि 316 और 226 वोटों वाली टैली अंतिम मतगणना का रिकॉर्ड है, तो 1-1 वोट वाले आंकड़े की स्थिति क्या है? वहीं यदि किसी चरण में बराबरी की स्थिति बनी थी और उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, तो उस प्रक्रिया का आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है? यही बातें अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

संबंधित पक्षों ने मांगा स्पष्टीकरण

मामले को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है. मांग है कि मतगणना से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट किया जाए कि वार्ड 35 में प्रत्येक प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और अंतिम परिणाम किस प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया.

यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग दस्तावेज सामने आने मात्र से किसी तरह की अनियमितता का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. दस्तावेजों में अंतर का वास्तविक कारण क्या है, यह प्रशासनिक जांच या आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

प्रशासन के स्पष्टीकरण का इंतजार

फिलहाल वार्ड 35 के चुनाव परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और अलग-अलग आंकड़ों के कारण सस्पेंस बना हुआ है. अब सभी की नजर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर है. प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि वार्ड 35 का प्रमाणित अंतिम परिणाम क्या है, मतगणना रिकॉर्ड में प्रत्याशियों को कितने वोट मिले और 1-1 वोट वाले आंकड़े वाला दस्तावेज किस प्रक्रिया या चरण से संबंधित है.

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि वार्ड 35 के परिणाम से जुड़े अलग-अलग आंकड़ों ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रशासन की सफाई के बाद ही सामने आएगी.

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