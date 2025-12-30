हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधौलपुर: 10 हजार के इनामी बदमाश वृंदावन से गिरफ्तार, बुरका पहन और लिपस्टिक लगाकर घूम रहा था आरोपी

धौलपुर: 10 हजार के इनामी बदमाश वृंदावन से गिरफ्तार, बुरका पहन और लिपस्टिक लगाकर घूम रहा था आरोपी

Dholpur News: पुलिस ने 10 हजार के इनामी बदमाश को वृंदावन से गिरफ्तार किया. जो नाबालिग से रेप के बाद फरार था, आरोपी बुरका पहनकर और लिपस्टिक लगाकर छुपा था.

By : मुबारिक खान | Edited By: जतिन राय | Updated at : 30 Dec 2025 08:05 PM (IST)
धौलपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RAC से बरख़ास्त 10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. इनामी बदमाश ने नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने 15 दिसम्बर को उसके साथ रेप किया था. जिसके बाद फरार हो गया. इनामी बदमाश महिला का बुरका पहनकर होंठों पर लिपस्टिक लगाकर वृंदावन में रह रहा था.

एस पी विकास सांगवान ने बताया की रेप के आरोपी 10 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस 15 दिसम्बर से तलाश कर रही थी.पुलिस ने जगह-जगह पर बदमाश को पकड़ने के लिए दबिश दी. कोतवाली के हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार को सूचना मिली थी की 10 हजार रुपये का इनामी बदमाश वृंदावन यूपी में छुपा हुआ है. बताये ही स्थान पर टीम मौके पर पहुंची जहाँ इनामी बदमाश बुरका पहनकर होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बैठा था. पुलिस ने इनामी बदमाश को मौके से पकड़ लिया. पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए करीब 100 सीसीटीवी खंगाले थे, पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगाकर दबिश दे रही थी.

ये था पूरा मामला

15 दिसम्बर को आरोपी ने नाबालिग लड़की को फोन कर नौकरी दिलाने के बहाने अपने घर बुला लिया. नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर पर आ गई. आरोपी ने उसके भाई को डॉक्युमेंट्स की फोटो कॉपी कराने के लिए बाहर भेज दिया. अकेला देख आरोपी ने नाबालिग लड़की को जबरदस्ती घर में पकड़ लिया और उसके साथ रेप कर दिया.नाबालिग लड़की उसके चुंगल से छूटकर घर के बाहर आ गई और उसने हंगामा कर दिया. हंगामा को देख मौके पर कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए.कॉलोनीवासियों ने एकत्रित होकर मौके पर जमकर हंगामा किया.

आरोपी के परिजन पहुंचे मौके पर भीड़ ने की पिटाई

बताया जा रहा है की सूचना मिलते ही आरोपी को बचाने के लिए एक महिला और एक व्यक्ति मौके पर पहुंच गए. जहाँ पर वह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तभी गुस्साई भीड़ ने उनको पकड़ लिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट कर दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों को भीड़ से बचाया. आरोपी बाईक लेकर मौके से फरार हो गया.

मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 30 Dec 2025 08:05 PM (IST)
Vrindavan News Dholpur News RAJASTHAN NEWS
