धौलपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RAC से बरख़ास्त 10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. इनामी बदमाश ने नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने 15 दिसम्बर को उसके साथ रेप किया था. जिसके बाद फरार हो गया. इनामी बदमाश महिला का बुरका पहनकर होंठों पर लिपस्टिक लगाकर वृंदावन में रह रहा था.

एस पी विकास सांगवान ने बताया की रेप के आरोपी 10 हजार के इनामी बदमाश को पुलिस 15 दिसम्बर से तलाश कर रही थी.पुलिस ने जगह-जगह पर बदमाश को पकड़ने के लिए दबिश दी. कोतवाली के हेड कॉन्स्टेबल मनोज कुमार को सूचना मिली थी की 10 हजार रुपये का इनामी बदमाश वृंदावन यूपी में छुपा हुआ है. बताये ही स्थान पर टीम मौके पर पहुंची जहाँ इनामी बदमाश बुरका पहनकर होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बैठा था. पुलिस ने इनामी बदमाश को मौके से पकड़ लिया. पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए करीब 100 सीसीटीवी खंगाले थे, पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगाकर दबिश दे रही थी.

ये था पूरा मामला

15 दिसम्बर को आरोपी ने नाबालिग लड़की को फोन कर नौकरी दिलाने के बहाने अपने घर बुला लिया. नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर पर आ गई. आरोपी ने उसके भाई को डॉक्युमेंट्स की फोटो कॉपी कराने के लिए बाहर भेज दिया. अकेला देख आरोपी ने नाबालिग लड़की को जबरदस्ती घर में पकड़ लिया और उसके साथ रेप कर दिया.नाबालिग लड़की उसके चुंगल से छूटकर घर के बाहर आ गई और उसने हंगामा कर दिया. हंगामा को देख मौके पर कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए.कॉलोनीवासियों ने एकत्रित होकर मौके पर जमकर हंगामा किया.

आरोपी के परिजन पहुंचे मौके पर भीड़ ने की पिटाई

बताया जा रहा है की सूचना मिलते ही आरोपी को बचाने के लिए एक महिला और एक व्यक्ति मौके पर पहुंच गए. जहाँ पर वह आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे थे तभी गुस्साई भीड़ ने उनको पकड़ लिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट कर दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों को भीड़ से बचाया. आरोपी बाईक लेकर मौके से फरार हो गया.