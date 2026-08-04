'अब BJP की तानाशाही चलने वाली नहीं', बांकीपुर रिजल्ट पर बोले टीकाराम जूली

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीकाराम जूली (Tika Ram Jully) ने उपचुनावों के आए नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है. जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया चुनाव परिणाम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि देश में अब बीजेपी की 'तानाशाही' चलने वाली नहीं है.

टीकाराम जूली ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा, "जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, जो पिछले 31 वर्षों से पार्टी के कब्जे में थी और जहां से नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, वहां बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है." उन्होंने आगे कहा कि जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में ही ऐसी करारी शिकस्त मिल रही है, तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश के भीतर बीजेपी की क्या स्थिति है.

#WATCH | Jaipur | On Datia and Bankipur bypoll results, Rajasthan LoP Tika Ram Jully says, “Yesterday's election results show that the BJP's tyranny will not work any further. The way BJP lost its National President's seat, which has been in BJP's grip for the past 31 years,… pic.twitter.com/F9qyHiXfcw — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 4, 2026

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दतिया और गुजरात के नतीजों पर भी घेरा

दतिया: जूली ने कहा कि दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी ने शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा.

गुजरात: गुजरात के उपचुनावों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां भले ही बीजेपी जीती हो, लेकिन तीन में से केवल एक ही सीट उनके खाते में आई है, जो उनकी घटती लोकप्रियता को दर्शाती है.

'अहंकार छोड़ जनता की सेवा पर ध्यान दे सरकार'

नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी नेतृत्व को नसीहत देते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को अपनी तानाशाही वाली कार्यशैली छोड़ देनी चाहिए. टीकाराम जूली ने कहा, "जनता ने आपको शासन और सेवा करने का मौका दिया था, इसलिए बीजेपी को तानाशाही छोड़कर जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए."

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