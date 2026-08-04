अजमेर में पूर्व पार्षद की 5 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त, ADA ने चलाया बुलडोजर

राजस्थान के अजमेर में भू-माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार (4 अगस्त) को बड़ी कार्रवाई की गई. अजमेर विकास प्राधिकरण ने कृष्णगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम खान की करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही.

विकास प्राधिकरण और पुलिस के अफसरों के मुताबिक हाजी अलीम खान ने अजमेर के नौसर क्षेत्र स्थित खसरा नंबर-101 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था. इस जमीन पर मैरिज गार्डन, चारदीवारी और अन्य निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. जांच में भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पाई गई, जिसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई का निर्णय लिया.

ADA के अल्टीमेटम देने के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा

इसके साथ ही आरोपी पर करीब 42 लाख रुपये की सरकारी जमीन बेचने का भी आरोप है. इसी मामले में वह वर्तमान में जेल में बंद बताया जा रहा है. ADA ने पहले अवैध निर्माण हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस और अल्टीमेटम दिया था, लेकिन निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया.

कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से मैरिज गार्डन और चारदीवारी को तोड़ा गया. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था. अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हुए कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया.

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सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अपराधियों और भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.

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