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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर में पूर्व पार्षद की 5 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त, ADA ने चलाया बुलडोजर

अजमेर में पूर्व पार्षद की 5 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त, ADA ने चलाया बुलडोजर

Rajasthan News In Hindi: अजमेर में भू-माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अजमेर विकास प्राधिकरण ने हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम खान की 5 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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राजस्थान के अजमेर में भू-माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार (4 अगस्त) को बड़ी कार्रवाई की गई. अजमेर विकास प्राधिकरण ने कृष्णगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम खान की करीब 5 करोड़ रुपये कीमत की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही.

विकास प्राधिकरण और पुलिस के अफसरों के मुताबिक हाजी अलीम खान ने अजमेर के नौसर क्षेत्र स्थित खसरा नंबर-101 की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था. इस जमीन पर मैरिज गार्डन, चारदीवारी और अन्य निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं. जांच में भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पाई गई, जिसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई का निर्णय लिया.

ADA के अल्टीमेटम देने के बाद भी नहीं हटाया गया कब्जा

इसके साथ ही आरोपी पर करीब 42 लाख रुपये की सरकारी जमीन बेचने का भी आरोप है. इसी मामले में वह वर्तमान में जेल में बंद बताया जा रहा है. ADA ने पहले अवैध निर्माण हटाने के लिए तीन दिन का नोटिस और अल्टीमेटम दिया था, लेकिन निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया. इसके बाद मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया.

कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से मैरिज गार्डन और चारदीवारी को तोड़ा गया. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था. अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र की निगरानी करते हुए कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया.

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सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं

एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि अपराधियों और भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं, अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस और प्रशासन की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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