राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ घंटे बाद होने वाले नगर निकाय चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने फर्जी मतदान को लेकर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन कागजी का आरोप है कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए जो नाम बाहर किए गए थे, उन नामों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर बोगस वोटिंग की साजिश रची गई है. इसके लिए बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है.

उन्होंने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के साथ ही तमाम अन्य अधिकारियों से शिकायत भी की है. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही हार मान ली है और इसी वजह से वह बे बुनियाद आरोप लगाकर हार का बहाना बना रही है.

राजस्थान निकाय चुनाव: 1st फेज खत्म, कहां सबसे ज्यादा, सबसे कम वोटिंग?

कांग्रेस का बीजेपी पर फर्जी मतदान के आरोप

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी ने बड़ी साजिश रची है. उनका कहना है कि SIR होने के बावजूद यह चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से ही कराए जा रहे हैं. उनका आरोप है कि SIR में तमाम नाम बाहर हो चुके हैं. ऐसे में बीजेपी ने उन नाम पर फर्जी मतदान कराने की रणनीति बनाई है.

निर्वाचन आयोग से की शिकायत

आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में ऐसे लोग बुलाए. इन्होंने इन नामों के फर्जी आधार कार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए हैं. उन्होंने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही कई अधिकारियों से भी मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है. उनका यह भी आरोप है कि इस तरह की साजिश सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों के लिए भी रची गई है.

बीजेपी ने आरोपों से किया इंकार

बहरहाल कांग्रेस विधायक के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि निकाय चुनाव में वह बुरी तरह हारने जा रही है. इसी वजह से अभी से वो बहाने खोज रही है. उनका कहना है कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस इन्हीं आरोपों को दोहराएगी और हार कबूल करने के बजाय ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ेगी.

कांग्रेस पार्टी के आरोप बेहद गंभीर हैं. हालांकि, अब देखना यह होगा कि इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है. कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा.