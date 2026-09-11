ब्रिक्स समिट 2026Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान कांग्रेस ने BJP पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप, जांच की मांग

राजस्थान कांग्रेस ने BJP पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप, जांच की मांग

कांग्रेस ने BJP पर निकाय चुनावों में फर्जी मतदान कराने के आरोप लगाए हैं. पार्टी का आरोप है कि जो नाम SIR के जरिए हटाए जा चुके थे, उन्हीं नामों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर बोगस वोटिंग की साजिश रची गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ घंटे बाद होने वाले नगर निकाय चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने फर्जी मतदान को लेकर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन कागजी का आरोप है कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण यानी SIR के जरिए जो नाम बाहर किए गए थे, उन नामों के फर्जी आधार कार्ड बनाकर बोगस वोटिंग की साजिश रची गई है. इसके लिए बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है.

उन्होंने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के साथ ही तमाम अन्य अधिकारियों से शिकायत भी की है. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से नकार दिया है. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही हार मान ली है और इसी वजह से वह बे बुनियाद आरोप लगाकर हार का बहाना बना रही है. 

राजस्थान निकाय चुनाव: 1st फेज खत्म, कहां सबसे ज्यादा, सबसे कम वोटिंग?

कांग्रेस का बीजेपी पर फर्जी मतदान के आरोप

जयपुर शहर की किशनपोल विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी ने बड़ी साजिश रची है. उनका कहना है कि SIR होने के बावजूद यह चुनाव पुरानी वोटर लिस्ट से ही कराए जा रहे हैं. उनका आरोप है कि SIR में तमाम नाम बाहर हो चुके हैं. ऐसे में बीजेपी ने उन नाम पर फर्जी मतदान कराने की रणनीति बनाई है.

निर्वाचन आयोग से की शिकायत

आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने इसके लिए मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में ऐसे लोग बुलाए. इन्होंने इन नामों के फर्जी आधार कार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए हैं. उन्होंने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के साथ ही कई अधिकारियों से भी मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है. उनका यह भी आरोप है कि इस तरह की साजिश सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों के लिए भी रची गई है. 

बीजेपी ने आरोपों से किया इंकार

बहरहाल कांग्रेस विधायक के इन आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है. राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो चुका है कि निकाय चुनाव में वह बुरी तरह हारने जा रही है. इसी वजह से अभी से वो बहाने खोज रही है. उनका कहना है कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस इन्हीं आरोपों को दोहराएगी और हार कबूल करने के बजाय ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ेगी. 

कांग्रेस पार्टी के आरोप बेहद गंभीर हैं. हालांकि, अब देखना यह होगा कि इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है. कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा. 

जयपुर सेंट्रल पार्क से CA का अपहरण, 15KM दूर मर्सिडीज पलटने पर बची जान

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 11 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Amin Kagzi RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर: रानीखेत एक्सप्रेस में 10 लाख के गहनों की चोरी, 2 महिला गिरफ्तार
जोधपुर: रानीखेत एक्सप्रेस में 10 लाख के गहनों की चोरी, 2 महिला गिरफ्तार
राजस्थान
जयपुर जेल में पूर्व विधायक के पास मिला मोबाइल, कंबल से बरामद
जयपुर जेल में पूर्व विधायक के पास मिला मोबाइल, कंबल से बरामद
राजस्थान
राजस्थान: 147 निकायों में मतदान, 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद
राजस्थान: 147 निकायों में मतदान, 18,266 उम्मीदवारों की किस्मत होगी EVM में कैद
राजस्थान
मिर्जापुर द मूवी के 'शूरवीर' गाने पर विवाद, करणी सेना का अल्टीमेटम
मिर्जापुर द मूवी के 'शूरवीर' गाने पर विवाद, करणी सेना का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
बॉलीवुड
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर बोले- 'मजाक किया था'
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर कही ये बात
विश्व
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
Home Tips
Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget