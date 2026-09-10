जयपुर सेंट्रल पार्क से CA का अपहरण, 15KM दूर मर्सिडीज पलटने पर बची जान

राजधानी जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बदमाशों ने सेंट्रल पार्क के पास से CA को जबरन अपनी मर्सिडीज कार में बैठाया और इसके बाद तेज रफ्तार में वहां से फरार हो गए. करीब 15 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद बदमाशों की मर्सिडीज हादसे का शिकार होकर पलट गई. इसके बाद आरोपी CA को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

जानकारी के मुताबिक 50 साल के चार्टर्ड एकाउंटेंट राजीव गुप्ता सेंट्रल पार्क के पास मौजूद थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और जबरन मर्सिडीज कार में बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उन्हें लेकर जयपुर से बाहर की तरफ निकल गए. अचानक रास्ते में कार का संतुलन बिगड़ गया और करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर मर्सिडीज पलट गई.

बदमाश कौन थे, उन्होंने CA राजीव गुप्ता को क्यों अगवा किया?

हादसे के बाद बदमाशों को जब अपनी योजना के कामयाब होने की उम्मीद नहीं रही तो वे CA राजीव गुप्ता को वहीं छोड़कर फरार हो गए. इस घटना में CA की जान बाल-बाल बची. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CA राजीव गुप्ता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस अब इस पूरे मामले को अपहरण के एंगल से जांच रही है. बदमाश कौन थे, उन्होंने CA राजीव गुप्ता को क्यों अगवा किया और उनका मकसद क्या था, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही मर्सिडीज कार के रूट और उससे जुड़े सुरागों की भी जांच की जा रही है.

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CA के अपहरण और कार पलटने की घटना ने किए सवाल खड़े

राजधानी के पॉश इलाके से CA राजीव गुप्ता के अपहरण और फिर 15 किलोमीटर दूर कार पलटने की इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

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