Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर सेंट्रल पार्क से CA का अपहरण, 15KM दूर मर्सिडीज पलटने पर बची जान

जयपुर सेंट्रल पार्क से CA का अपहरण, 15KM दूर मर्सिडीज पलटने पर बची जान

जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बदमाशों ने सेंट्रल पार्क के पास जबरन अपनी मर्सिडीज कार में अपहरण किया, जिसके बाद 15 किलोमीटर दूर बदमाशों की मर्सिडीज हादसे का शिकार होकर पलट गई और बदमाश फरार हो गए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बदमाशों ने सेंट्रल पार्क के पास से CA को जबरन अपनी मर्सिडीज कार में बैठाया और इसके बाद तेज रफ्तार में वहां से फरार हो गए. करीब 15 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद बदमाशों की मर्सिडीज हादसे का शिकार होकर पलट गई. इसके बाद आरोपी CA को मौके पर छोड़कर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

जानकारी के मुताबिक 50 साल के चार्टर्ड एकाउंटेंट राजीव गुप्ता सेंट्रल पार्क के पास मौजूद थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और जबरन मर्सिडीज कार में बैठा लिया. इसके बाद आरोपी उन्हें लेकर जयपुर से बाहर की तरफ निकल गए. अचानक रास्ते में कार का संतुलन बिगड़ गया और करीब 15 किलोमीटर दूर जाकर मर्सिडीज पलट गई.

बदमाश कौन थे, उन्होंने CA राजीव गुप्ता को क्यों अगवा किया?

हादसे के बाद बदमाशों को जब अपनी योजना के कामयाब होने की उम्मीद नहीं रही तो वे CA राजीव गुप्ता को वहीं छोड़कर फरार हो गए. इस घटना में CA की जान बाल-बाल बची. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CA राजीव गुप्ता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

पुलिस अब इस पूरे मामले को अपहरण के एंगल से जांच रही है. बदमाश कौन थे, उन्होंने CA राजीव गुप्ता को क्यों अगवा किया और उनका मकसद क्या था, इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. साथ ही मर्सिडीज कार के रूट और उससे जुड़े सुरागों की भी जांच की जा रही है.

राजस्थान निकाय चुनाव: BJP विधायक ने बूथ अफसर को दौड़ाया! वीडियो वायरल

CA के अपहरण और कार पलटने की घटना ने किए सवाल खड़े

राजधानी के पॉश इलाके से CA राजीव गुप्ता के अपहरण और फिर 15 किलोमीटर दूर कार पलटने की इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

बालेसर: फर्जी वोटिंग के शक में धक्का-मुक्की, पुलिस ने संभाली स्थिति

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 10 Sep 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर नगर निगम चुनाव: मतदान दलों की रवानगी, 729 बूथों पर होगी वोटिंग
जोधपुर नगर निगम चुनाव: मतदान दलों की रवानगी, 729 बूथों पर होगी वोटिंग
राजस्थान
डूंगरपुर: NH-48 पर 395 कार्टन शराब जब्त, वाशिंग मशीन की आड़ में तस्करी
डूंगरपुर: NH-48 पर 395 कार्टन शराब जब्त, वाशिंग मशीन की आड़ में तस्करी
राजस्थान
डूंगरपुर निकाय चुनाव: BJP-कांग्रेस की बाड़ाबंदी, बाहर भेजे प्रत्याशी
डूंगरपुर: वोटिंग के बाद BJP-कांग्रेस की बाड़ाबंदी! बाहर भेजे प्रत्याशी
राजस्थान
‘मिर्जापुर’ के ‘शूरवीर’ गाने पर BJP नेता की आपत्ति, सेंसर बोर्ड से बैन की मांग
‘मिर्जापुर’ के ‘शूरवीर’ गाने पर BJP नेता की आपत्ति, सेंसर बोर्ड से बैन की मांग
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😯Dimple का घर टूटने की कगार पर! सौतन की वापसी से 'Dr. Aarambhi' में मचा कोहराम। #sbs
Bollywood News: अजय देवगन और तब्बू फिर आमने-सामने, कहानी को जबरन खींचने पर सोशल मीडिया पर उठीं ट्रोलिंग की लहरें (10.09.26)
बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
बिहार
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 पर आरोप तय
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
'हनुमान अंश' समेत माइथोलॉजी की 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, एक ने कमाया 8407% प्रॉफिट
क्रिकेट
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
65 साल पुराना इतिहास चकनाचूर, ईशान किशन ने बनाया सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
Prince Narula ने Elvish Yadav को लेकर कही बड़ी बात, बोले- पुरानी लड़ाई अब मायने नहीं रखती
ENT LIVE
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
Kareena Kapoor हुईं Sanjay Leela Bhansali के ऑफिस के बाहर स्पॉट, क्या होगा बड़ा कोलैबोरेशन?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
Bigg Boss 20: Amrapali Dubey-Mahhi Vij के बीच ‘Bhabhi’ शब्द पर बवाल, फिर मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan में जोरदार लड़ाई, 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Embed widget