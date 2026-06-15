थप्पड़ मारे जाने के बाद अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, 'डर और कायरता की...'

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया. इस पर दीपके ने कहा कि शारीरिक हमले डर और कायरता की निशानी है. उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि वो गांधी और आंबेडकर को मानने वाले हैं और अपनी लड़ाई शांति और प्रेम के साथ जारी रखेंगे. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए.

बहुत ही कायराना हरकत है- मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "एक डरे हुए और भ्रष्ट राजा की गुंडों की सेना यही कर सकती है. यही लोग हैं जो NEET जैसे पेपर लीक करवाकर लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते हैं, और अब जब देश के युवा शिक्षा मंत्री से इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं, तो उन पर हमला कर रहे हैं बहुत ही कायराना हरकत है."

Physical attacks are a sign of fear and cowardice.



We will continue to raise our voices peacefully. I am a follower of Gandhi and Ambedkar, and I will keep fighting this battle with peace and love.



PS: Dharmendra Pradhan must resign! — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 15, 2026

अगर CJI कॉकरोच नहीं बोलते तो मूवमेंट नहीं होता- दीपके

प्रदर्शन से पहले मीडिया से बातचीत में अभिजीत दीपके ने कहा, "अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉकरोच नहीं बोलते तो ये मूवमेंट खड़ा नहीं होता. ऐसा तो नहीं है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाकर बोला कि आप कॉकरोच नाम का शब्द इस्तेमाल करिए. मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं में कहीं न कहीं नाराजगी थी. हमारे देश में बेरोजगारी दर पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है. पिछले कई सालों से देश में कोई भी ऐसी सरकारी परीक्षा नहीं बची है, जहां पर पेपर लीक नहीं हो रहा है. जहां पर पेपर हो भी जाता है तो रिजल्ट आने में एक-दो साल लग जाते हैं. तब तक इस देश का युवा क्या करेगा?"

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