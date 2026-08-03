डीग: घर के बाहर खड़े होने पर विवाद, महिला को मारी गोली

राजस्थान के डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मवई गांव में 60 वर्षीय गीता की गांव के ही युवक कान्हा ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी को घर के बाहर खड़े रहने पर टोका था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने पहले गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया. बाद में वह वापस लौटा और महिला को गोली मार दी.

मृतका के पति जीत सिंह ने बताया कि उनका घर आरोपी कान्हा के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है. कान्हा अक्सर उनके घर के बाहर आकर खड़ा रहता था. इसी बात पर गीता ने उसे टोका था. कहासुनी के बाद जीत सिंह किसी काम से बाहर चले गए, जबकि गीता पशुओं का चारा लेने खेत चली गई. करीब एक घंटे बाद जब गीता चारा लेकर घर लौट रही थी, तभी कान्हा फिर वहां पहुंच गया और कट्टे से गीता के सीने में गोली मार दी.

राजस्थान में निकाय चुनाव लड़ेगी RPI, रामदास अठावले का ऐलान

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गोली चलने से पहले गीता और उसके परिवार की कुछ महिलाएं आरोपी कान्हा पर लाठी-डंडों से हमला करती नजर आ रही हैं. इसी दौरान कान्हा कट्टा निकालता है और गीता पर गोली चला देता है. यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

गोली मारने के बाद आरोपी मौके से भागने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने उसका करीब 200 मीटर तक पीछा किया और पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद कर लिया है.

गोली लगने के बाद परिजन और ग्रामीण गीता को तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

जोधपुर में बारिश में गिरी जर्जर मकान की छत, मलबे में दबकर मासूम की मौत

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जनूथर थाना पुलिस ने आरोपी कान्हा को गिरफ्तार कर लिया है. हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने बताया कि मवई गांव में एक युवक द्वारा महिला को गोली मारने की सूचना मिली थी. महिला की मौत हो चुकी है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वारदात के पीछे केवल आपसी विवाद था या कोई और वजह भी थी.