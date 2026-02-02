राजस्थान: 'मनरेगा' में बदलाव को लेकर विरोध तेज, सिविल सोसाइटी ने जयपुर में किया प्रदर्शन

राजधानी जयपुर में 'मनरेगा' में बदलाव को लेकर विरोध तेज हो गया है. इस बीच सिविल सोसाइटी की तरफ से राजस्थान के सभी जिलों में सोमवार (2 फरवरी) को प्रदर्शन किया गया. राजधानी जयपुर में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मनरेगा से जुड़े मजदूर और अलग-अलग संगठनों से जुड़े हुए सदस्य शामिल हुए.

जयपुर में शहीद स्मारक पर हुए कार्यक्रम में सोशल एक्टिविस्ट अरुणा राय भी खास तौर पर शामिल हुई. यहां के कार्यक्रम में आदिवासी समाज के मजदूरों ने पारंपरिक गीत और नृत्य करते हुए खास अंदाज में अपना विरोध जताया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर किया अनूठा प्रदर्शन

आदिवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है. इस मौके पर रैली भी निकाली गई. विरोध प्रदर्शन में तमाम संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता शामिल हुए. इसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि सरकार गरीब मजदूरों का हक करने पर लगी हुई है.

उन्होंने आगे कहा कि इसके विरोध में लगातार आंदोलन जारी रहेगा. अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो हम सरकार को बदलने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में भी गरीब मजदूरों के हित के लिए भी कोई ऐलान नहीं किया है.

'जी राम जी' बिल के विरोध में सरकार को घेरा

देशभर में 'जी राम जी' बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है. इसको लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठन की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है. कांग्रेस की ओर से प्रदेश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' चलाया जा रहा है. इसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं.

बता दें कि सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत–जी राम जी' किए जाने और उसमें संशोधन के विरोध में कांग्रेस देशभर में 'मनरेगा बचाओ अभियान' चला रही है. सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर शुरू हुई 'मनरेगा' योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका समशन (ग्रामीण)' गारंटी योजना कर दिया है.