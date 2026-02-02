जोधपुर की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत को आज पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है. जोधपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन कर जांच तेज कर दी है.

टीम लगातार परिजनों, सेवकों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है, पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा लेकिन सवाल अब भी जस के तस बने हुए हैं. इसी बीच एबीपी न्यूज ने साध्वी प्रेम बाईसा को अंतिम बार इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित से खास बातचीत की है. देवी सिंह ने कई अहम बातें सामने रखीं हैं.

शाम करीब 5 बजे आया था फोन- कंपाउंडर देवी सिंह

देवी सिंह का कहना है कि उन्हें शाम करीब 5 बजे फोन आया था कि साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत खराब है. मैं उनके पूर्व में चल रहे इलाज के तहत ही वहां गया था और दो इंजेक्शन मिलाकर लगाए थे. यह कोई नया इलाज नहीं था.

'25 मिनट बाद दोबारा कॉल आया'

कंपाउंडर ने उस दावे को सिरे से खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लगते ही कुछ सेकेंड या मिनटों में मौत हो गई. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो मुझे तुरंत फोन आता. करीब 25 मिनट बाद फोन आया कि तबीयत बिगड़ रही है. तब मैंने साफ कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए.

पहले भी लगा चुके हैं प्रेम बाईसा को इंजेक्शन

देवी सिंह का कहना है कि वे नर्सिंग कर्मचारी हैं और सेवा भाव से काम करते हैं. उन्होंने बताया कि मैं इससे पहले भी साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगा चुका हूं. यह कोई पहली बार नहीं था.

कंपाउंडर देवी सिंह ने बताया कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुकी है और आगे भी बुलाएगी. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को पूरा सहयोग कर रहा हूं. जब भी बुलाया जाएगा, मैं जांच में शामिल हो जाऊंगा.

मौत को लेकर उठ रहे अब भी कई सवाल

इंजेक्शन के बाद अचानक तबीयत क्यों बिगड़ी?

क्या इंजेक्शन की मात्रा या मिश्रण में कोई चूक थी?

पोस्टमार्टम में 'कॉज ऑफ डेथ' स्पष्ट क्यों नहीं?

विसरा रिपोर्ट में क्या सामने आएगा?

फिलहाल, SIT की जांच, FSL रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य हर दिन और गहराता जा रहा है. पांच दिन होने के बाद भी मामले में स्थिति साफ होती नजर आ रही है.