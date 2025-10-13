राजस्थान: चूरू में रंगदारी से इनकार करने पर होटल मालिक का तोड़ा हाथ, दी उड़ाने की धमकी

राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड के जयसंगसर गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के एक होटल मालिक रुपापराम जाट पर बीती 10 अक्टूबर की रात एक दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमे वे बुरी तरह घायल हो गए और उनका हाथ भी टूट गया. यही नहीं बदमाशों ने होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की है. घटना के पीछे रंगदारी का मामला भी है.

पीड़ित रुपाराम ने बीकानेर के कुख्यात गैंगस्टर बलिया सहित 4 नामजद और 10 अन्य के खिलाफ सरदारशहर थाने में मामला दर्ज कराया है. जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन रंगदारी से इनकार किया है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि होटल मालिक 58 वर्षीय रुपाराम जाट ने थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उनका होटल जयसंगसर गांव के पास तारानगर रोड पर है. 10 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे, होटल में काम करने वाले कर्मचारी सुभाष के मोबाइल पर रावतसर निवासी आशीष सिहाग का फोन आया. आशीष ने धमकी दी कि तुम्हारा होटल बहुत अच्छा चल रहा है, या तो होटल हमें किराए पर दे दो या अपनी कमाई में हिस्सेदार बना लो, वरना होटल बंद करवा देंगे.

सुभाष ने तुरंत रुपाराम को फोन की सूचना दी, जिन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे. लेकिन रात सवा 1 बजे के आसपास आशीष सिहाग, मुकेश जाट, सुनील मेघवाल, बीकानेर गैंगस्टर बलिया, डायमंड होटल का एक कर्मचारी और 10 अन्य बदमाश एक कार, कैंपर गाड़ी और पिकअप वाहन में सवार होकर पहुंच. लोहे के पाइप और लाठियों से लैस ये हमलावर होटल में घुस आए और गालियां बकते हुए एकाएक रुपाराम पर हमला बोल दिया.

हमले में रुपाराम का हाथ टूट गया, और होटल के बाहर खड़ी कार, पिकअप और कैंपर में भी तोड़फोड़ कर डाली. हमलावर बदमाशों ने 7 लाख रुपये की रंगादारी मांगी और धमकी दी कि दो दिन में पैसे की व्यवस्था कर लो या होटल किराए पर दे दो, वरना अगली बार जान से मार देंगे.

पूरी घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो होटल के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया. जो अब वायरल है, लोग पुलिस के भय पर सवाल उठा रहे हैं. रूपाराम जाट और उनका परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है.

पुलिस ने शुरू की जांच

सरदारशहर थाना प्रभारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि रुपाराम जाट की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. रंगदारी मांगने जैसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है. सीसीटीवी के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.