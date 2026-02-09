हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBJP विधायक बालमुकुंद आचार्य का विवादित बयान, 'देश की जमीन पर सनातन को मानने वालों का पहला हक, इसके लिए...'

BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य का विवादित बयान, 'देश की जमीन पर सनातन को मानने वालों का पहला हक, इसके लिए...'

Balmukund Acharya News: विधायक बालमुकुंद आचार्य का ये विवादित बयान ऐसे समय में आया है, जब जयपुर में दरगाह निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर के हवामहल सीट से विधायक बालमुकुंदाचार्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में है दरअसल नगर निगम की ओर से बनाई जा रही मजार की छत निर्माण मामले में विवाद उत्पन्न हुआ. जिसके बाद सरकार ने निर्माण कार्य पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है लेकिन आज फिर विधायक बालमुकुंदाचार्य की एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. जिसमें उन्होंने लिखा "यह हिन्दुस्तान हैं इस भूमि पर सनातन संस्कृति को मानने वालों का प्रथम अधिकार है."

विधायक बालमुकुंद आचार्य का ये विवादित बयान सामने आया है जिसके बाद अब हर तरफ इस बयान को लेकर चर्चा होने लगी है. उन्होंने इसमें लिखा, "इस भूमि पर सनातन संस्कृति मानने वालों का प्रथम अधिकार है और इस सत्य से कोई समझौता नहीं हो सकता."

'बलिदान के लिए सदैव तत्पर'

उन्होंने आगे लिखा, "यह हिन्दुस्तान है जिसकी मिट्टी संस्कृति और चेतना सनातन परंपरा से निर्मित है, कल हुए विवाद को लेकर इशारा करते हुए लिखा कि परकोटे के स्वरूप और रंग से छेड़-छाड़ का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा. लाखों सनातनियो के बलिदान से सुरक्षित यह विरासत हमारी आस्था है और आवश्यकता पड़ी तो इसकी रक्षा हेतू हर प्रकार का बलिदान देने को हम सदैव तत्पर है." 

शांति व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल

विधायक बालमुकुंद के इस बयान के बाद शहर की शांति व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं राजधानी जयपुर शांति और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती रही है लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है.

लाउडस्पीकर वाले बयान की भी हुई थी चर्चा

हालांकि उनके विवादित बयानों को लेकर पार्टी स्तर पर भी उन्हें पहले कई बार फटकार पड़ चुकी है. मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर दिए गए उनके बयान पर उनकी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि हम अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 09 Feb 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
IND vs PAK: पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

Border 2: Varun Dhawan की Casting, Trolling और VFX पर खास बातचीत Nidhi Dutta के साथ
FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
IND vs PAK: पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए राजी! 24 घंटे में देगा जवाब, शहबाज शरीफ करेंगे 'आखिरी फैसला'
बिहार
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
'जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था', RJD पर बरसे नितिन नवीन, बोले- 'अब सिर्फ…'
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
बॉलीवुड
'दंगल' का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2'? ये फिल्में भी दे सकती है आमिर खान की फिल्म को मात
क्या आमिर खान की 'दंगल' का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2'?
जनरल नॉलेज
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
शिक्षा
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget