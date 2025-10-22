बीकानेर: महिला जज से लूट, वो भी कलेक्टर आवास के पास! वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

बीकानेर में एक महिला जज से लूट का मामला सामने आया है. यह वारदात बीकानेर कलेक्टर आवास के पास की है. लूटकांड के बाद से ही अब इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. कलेक्टर आवास के पास स्कूटी सवार महिला जज को पहले बदमाशों ने गिराया और फिर उनके चेहरे पर चोट मारी.

हमला इतना वीभत्स था कि महिला जज के चेहरे पर तीन टांके आए हैं और एक दांत भी टूट गया. लुटेरों ने महिला जज के गले से सोने की चेन तोड़ी और उसके बाद मौके से फरार हो गए.

जज को स्कूटी से गिराकर लूटी गई चेन

महिला जज कलेक्टर आवास के ठीक पास से स्कूटी पर जा रही थीं, जब उन्हें बाइक सवार दो युवकों ने स्कूटी से गिराया और चेन लूटकर भाग गए. स्कूटी गिरने से महिला पर जज के चेहरे पर चोट आई और टांके भी लगाने पड़े. महिला जज के पिता ने सदर थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है.

जज का अस्पताल में कराया गया इलाज

जज पूजा जनागल के साथ हुई लूट की वारदात के बाद पूजा को बीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पर उनके चेहरे पर तीन टांके लगाए गए. अन्य तरह की जांच भी करवाई गई ताकि अंदरूनी चोट का पता लगाया जा सके. इसके बाद उनके पिता श्रवण जनागल थाने पहुंचे और रात करीब 12 बजे इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया.

प्रशिक्षण और पुलिस कार्रवाई

पूजा फिलहाल बीकानेर में आरजेएस ट्रेनिंग में है. उनका आरजेएस में वर्ष 2024 में सिलेक्शन हुआ था. उन्हें जल्दी ही पोस्टिंग मिलने वाली है उनके पिता श्रवण जनागल बीकानेर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. घटना के बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है. लोगों ने इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग भी उठाई जा रही है. पुलिस ने कहा जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा.