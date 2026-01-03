बीकानेर: 'केस वापस ले नहीं तो...', गैंगस्टर रोहित गोदारा का धमकी भरा कॉल, IG से मांगी सुरक्षा

'केस वापस ले लो नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा' कुछ इस शब्दों के साथ धमकी भरे कॉल के कारण नामी गैंगस्टर रोहित गोदारा एक बार फिर चर्चा में है. बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में साल 2016 में दर्ज एक पुराने मामले को वापस लेने का दबाव बनाते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से परिवादियों को जान से मारने की धमकी दी गई है.

जानकारी के अनुसार, यह धमकी व्हाट्सऐप कॉल और वॉयस नोट के जरिए दी गई, जिसके बाद परिवादी ने एसपी और आईजी से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की. मामला राजस्थान के बीकानेर शहर का है और हाल ही में सामने आया है.

धमकी का पूरा मामला क्या है?

परिवादी के अनुसार कोटगेट थाने में एक आरपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमे को वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सऐप कॉल किया और वॉयस नोट भेजा. संदेशों में साफ शब्दों में कहा गया कि यदि केस वापस नहीं लिया गया तो गंभीर अंजाम भुगतने होंगे. धमकी में जान से मारने तक की चेतावनी दी गई, जिससे परिवादी और उसका परिवार दहशत में आ गया.

पुराना केस और परिवादी का पक्ष

परिवादी ने पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में बताया कि साल 2016 में उसकी मां ने कोटगेट थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था. यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है. आरोप है कि इसी केस को वापस लेने के लिए गैंगस्टर के नाम से डराने की कोशिश की जा रही है. परिवादी का कहना है कि धमकी देने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए सीधे तौर पर केस खत्म कराने की बात कही.

पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा की मांग

धमकी मिलने के बाद परिवादी ने बीकानेर के एसपी और आईजी से मिलकर पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत सौंपी. शिकायत में व्हाट्सऐप कॉल और वॉयस नोट का जिक्र करते हुए अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग रखी गई है. पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल कॉल और वॉयस नोट की सत्यता, नंबरों की जांच और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है.